Założyciel Amstrada zakpił z reprezentacji Senegalu





»

Brytyjski przedsiębiorca i celebryta Alan Sugar zamieścił na Twitterze wpis ze zdjęciem senegalskiej reprezentacji w piłce nożnej, który opatrzył komentarzem: "Poznaję niektórych z nich z plaży w Marbelli. Wielozadaniowi i zaradni kolesie", odnoszącym się do czarnoskórych imigrantów pracujących jako sprzedawcy na plażach Europy. Wpis spotkał się z falą krytyki, po której Sugar przeprosił.

Alan Sugar to brytyjski miliarder, a przy tym telewizyjny celebryta. Na Twitterze śledzi go prawie 5,5 mln użytkowników.

Kiedy jego wpis o reprezentacji Senegalu spotkał się z falą krytyki, Sugar z początku upierał się przy swoim i odpowiedział kolejnym postem: "Dlaczego to nie jest zabawne? Na Boga. Nie widzę powodu, dla którego mam przepraszać. Przesadzacie. To tylko żart".

Źródło: Twitter / Lord Alan Sugar Przedsiębiorca Lord Sugar posądzany o rasizm

Odpowiedź dziennikarza

Polsko-senegalska wymiana koszulek. Na trybunach Senegalczycy na... czytaj dalej »

Wpis Sugara skomentował brytyjsko-nigeryjski dziennikarz, Osasu Obayuiuwana.

"Drogi @Lord_Sugar, obawiam się, że Senegalczycy i Afrykańczycy nie uznają tego za zabawne. To, co pan napisał, było bolesne i stereotypowo rasistowskie. Jeśli naprawdę nie widzi pan nic złego w tym, co napisał, oznacza to, że musi się pan wciąż dużo nauczyć" - napisał na Twitterze.

Po tym Alan Sugar usunął wpis o Senegalczykach.



Dear ⁦@Lord_Sugar⁩, I’m afraid no Senegalese or African will see this as funny. What you wrote was hurtful and plays to a racist stereotype. If you really don’t see what’s wrong with what you’ve written, you have a lot to learn still. You should know better! pic.twitter.com/T4W44Cx83s — Osasu Obayiuwana (@osasuo) 20 czerwca 2018

"Bardzo przepraszam"

Pokonali Polskę, posprzątali po sobie stadion Senegal wykonał... czytaj dalej »

Przedsiębiorca niedługo potem przeprosił za całą sytuację.

"Źle oceniłem mój wcześniejszy tweet. Nie chciałem nikogo obrazić, ale moje poczucie humoru odbiło się rykoszetem. Usunąłem tweet i bardzo przepraszam" - napisał na Twitterze Alan Sugar.

Reakcja stacji telewizyjnej

Na temat zaistniałej sytuacji wypowiedzieli się przedstawiciele stacji BBC, w której pracuje Sugar. Negatywnie ocenili tweet oraz zaznaczyli, że Sugar słusznie za niego przeprosił.



I misjudged me earlier tweet. It was in no way intended to cause offence, and clearly my attempt at humour has backfired. I have deleted the tweet and am very sorry. — Lord Sugar (@Lord_Sugar) 20 czerwca 2018

Lord Sugar has acknowledged this was a seriously misjudged tweet, and he’s in no doubt about our view on this. It’s right he’s apologised unreservedly. — BBC Press Office (@bbcpress) 20 czerwca 2018

Alan Sugar

Z majątkiem przekraczającym 1,15 mld funtów szterlingów Alan Sugar został w 2016 roku sklasyfikowany na 95. miejscu listy najbogatszych Brytyjczyków. Jest biznesmenem, celebrytą i doradcą politycznym. W 1968 roku założył firmę komputerową Amstrad. Jego dziadek od strony ojca był polskim Żydem.