Łukaszenka radzi szefowi MSW: ten, kto zasługuje, powinien dostać po mor****





- Powiedzmy sobie szczerze: milicją trzeba trochę potrząsnąć w sferze dyscypliny - powiedział we wtorek prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka nowo mianowanemu szefowi MSW. Został nim urodzony w Osetii Północnej Jury Karajeu, dotychczasowy dowódca białoruskich wojsk wewnętrznych.

Mówiąc o mianowaniu Karajeu na urząd szefa MSW Alaksandr Łukaszenka zauważył, że "uważa za konieczne zwrócenie uwagi na kwestię dyscypliny w organach spraw wewnętrznych". - Szczerze mówiąc, milicją trzeba trochę potrząsnąć w sferze dyscypliny. Do tego jest potrzebny człowiek wojskowy. Jest pan wojskowym, ale i milicję dobrze pan zna - stwierdził prezydent. "Na Białorusi demokracji i wolności wcale nie jest mniej niż w Rosji czy na Zachodzie" W najbliższym... czytaj dalej »

Szef białoruskiego państwa wyraził życzenie, by nowy szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych "był stanowczy, zdecydowany, umiarkowanie twardy i jednocześnie szanował ludzi".

- Każdy, kto zasługuje na wsparcie, i nawet na to, by pijanego zawieźć do domu, należy tak zrobić. Ten, kto zasługuje po głowie lub po mor****, powinien dostać. Wszystko powinno być uczciwe i sprawiedliwe - stwierdził Łukaszenka, cytowany przez białoruskie i rosyjskie portale. Cytat widnieje także w komunikacie na stronie prezydenta Łukaszenki.

"Znowu nie Białorusin"

53-letni Jury Karajeu urodził się w Ordżonikidze (obecnie Władykaukaz) w Osetii Północnej. Kształcił się w Rosji - między innymi w Akademii Wojskowej w Moskwie. W czasach ZSRR służył w wojskach wewnętrznych MSW na terytorium Białorusi, gdzie pozostał po rozpadzie Związku Radzieckiego.

Karajeu był dowódcą sił specjalnych w Bobrujsku, Homlu i Mińsku. Od 2012 roku kierował wojskami wewnętrznymi MSW.

"Znowu nie Białorusin" - odnotował w tytule portal gazety 'Wieczernij Bobrujsk". "Karajeu został ósmym szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych niepodległej Białorusi. I piątym cudzoziemcem na tym stanowisku. Tylko pierwsi trzej ministrowie tego resortu pochodzili z Białorusi" - zauważył portal. Przypomniał, że dwóch szefów białoruskiego MSW pochodziło z Rosji, jeden z Azerbejdżanu i jeden z Ukrainy.

Poprzednik Karajeu, Ihar Szuniewicz, urodził się w obwodzie ługańskim na Ukrainie. W poniedziałek podał się do dymisji po siedmiu latach urzędowania.