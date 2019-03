Sławny włoski piosenkarz zszokowany decyzją Ukrainy. "Uważam to za śmieszne"





Włoski piosenkarz "zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy"

Grom z jasnego nieba - tak włoski piosenkarz Al Bano skomentował decyzję o uznaniu go przez władze Ukrainy za osobę zagrażającą bezpieczeństwu narodowemu kraju. Artysta został wpisany na listę na wniosek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

- Nie zrobiłem niczego ani przeciwko Ukrainie, ani żadnemu innemu krajowi na świecie - zapewnił 75-letni Al Bano.

- Ja jeżdżę, śpiewam moje piosenki, śpiewam o pokoju i zawsze się przedstawiam jako człowiek pokoju. I tak będzie dalej, bo w to wierzę - oświadczył włoski piosenkarz.

Poparł aneksję Krymu

W 2014 roku, tuż po aneksji Krymu przez Rosję, artysta deklarujący się jako sympatyk prezydenta tego kraju Władimira Putina powiedział, że półwysep "był rosyjski i jest rosyjski".

- Powiedziałem, co mówią wszyscy. Co będziemy robić? Zabronimy wszystkim podróży na Ukrainę? - pytał, odnosząc się do swoich słów z wywiadu dla dziennika "Corriere della Sera"

- Jestem człowiekiem wolności, nie widzę powodu, czemu mam się powstrzymywać czy cenzurować z powodu rzeczy, która jest czymś naturalnym do powiedzenia - stwierdził włoski wokalista.

W wywiadzie dla komercyjnego włoskiego radia Capital ocenił: "Brakowało mi tylko tego, by uznano mnie za terrorystę". Przypomniał, że ma honorowy tytuł ambasadora dobrej woli ONZ i Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Mówiąc o decyzji władz Ukrainy, zaznaczył: "Uważam to za śmieszne, bo postanowiło to ministerstwo kultury".

"Śpiewam o pokoju"

- Chciałbym wiedzieć, co ja według nich zrobiłem, by zasłużyć na taki tytuł - oznajmił. - Albo to jest przyspieszony prima aprilis, albo totalna pomyłka - dodał.

- Co złego w tym, że podziwiam Putina? - zapytał Al Bano, który wiele razy koncertował w Rosji. Podkreślił, że bardzo lubi ten kraj i Rosjan oraz że dobrze tam się czuje.

- Zrobię wszystko, by pokazać, że jestem piosenkarzem, który śpiewa o pokoju - zapewnił w wywiadzie.

Lista "niepożądanych" artystów

Ukraińska lista artystów zagrażających bezpieczeństwu narodowemu tworzona jest od 2015 roku. Figurują na niej m.in. francuski aktor Gerard Depardieu i amerykański aktor Steven Seagal. Obaj mają rosyjskie obywatelstwo.

Jedną z najczęściej nadawanych w poniedziałek piosenek we włoskich stacjach radiowych jest "Felicita", którą Al Bano nagrał z Rominą Power.