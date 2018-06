Niedaleko Kremla protestował przeciwko torturowaniu homoseksualistów. Zatrzymany

Video: tvn24bis

Ciemna strona mundialu. Czy pseudokibice zagrożą...

14.06 | To będzie festiwal przemocy - tak o tegorocznych mistrzostwach świata mówią rosyjscy pseudokibice. Zapowiedzieli oni także, że urządzą piekło angielskim kibicom, którzy przyjadą na mundial do Rosji. Dlaczego im? Bo to na Wyspach Brytyjskich narodził się ruch stadionowych chuliganów i to angielscy pseudokibice przez lata byli uważani za najgroźniejszych. Teraz rosyjscy chcą im ten "tytuł" odebrać. Więcej szczegółów w materiale Marcina Łuniewskiego z TVN24 BiS.

»