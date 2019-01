Aktor zaatakowany na ulicy. Sprawcy zawiązali mu pętlę wokół szyi

Jussie Smollett aktor popularnego za oceanem serialu "Imperium" został zaatakowany we wtorkowy poranek przez dwóch mężczyzn. Najpierw usłyszał obelgi odnoszące się do jego koloru skóry i orientacji seksualnej, a potem napastnicy zawiązali wokół jego szyi pętlę - podaje agencja Reutera. Policja prowadzi śledztwo pod kątem przestępstwa z nienawiści.

Do ataku doszło w Chicago w stanie Illinois.

Jak informuje policja, 26-letni aktor został zaatakowany przez dwóch mężczyzn około godz. 2. nad ranem. Ci najpierw uderzyli go w twarz, potem oblali niezidentyfikowaną substancją chemiczną, a na koniec zacisnęli linę wokół szyi. Potem uciekli. Towarzyszyły temu obelgi odnoszące się do jego koloru skóry i homoseksualizmu.

"Do zobaczenia, zdrajco rasy". Zarzuty za podżeganie do zabójstwa księcia Harry'ego Brytyjska policja... czytaj dalej » Smollett, który po ataku zgłosił się do szpitala i złożył zeznania na policji, twierdzi, że napastnicy w trakcie ataku odnosili się też do sloganu Make America Great Again (znów uczynić Amerykę wielką) kojarzonego z kampanią prezydencką Donalda Trumpa w 2016 roku - podaje brytyjski nadawca BBC.

Chicagowska policja poinformowała, że prowadzi śledztwo w kierunku przestępstwa z nienawiści. Sprawcy są poszukiwani.

Smollett po ataku czuje się już dobrze - pisze agencja Reutera. Amerykański portal rozrywkowy TMZ podał, że został on wypisany ze szpitala. BBC wskazuje na słowa otuchy, jakie w jego kierunku wysłały gwiazdy amerykańskiej telewizji i kina, m.in. członkowie ekipy "Imperium" kręconego od 2015 roku, aktorki Viola Davis, Jada Pinkett Smith oraz Ellen DeGeneres, w której programie prawie cztery lata temu Smollett otwarcie powiedział, że jest gejem.



Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez @jussiesmollett Gru 29, 2018 o 8:15 PST