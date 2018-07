"Wykorzystaliśmy cały tlen". Szef akcji ratunkowej tłumaczy decyzję o przerwie

Video: tvn24

Psycholog o akcji ratunkowej w Tajlandii

08. 07 | - Bardzo często mówi się tak, że - jeżeli dzieje się coś dramatycznego - na miejscu są już psychologowie. Uważam, że nie zawsze są oni potrzebni w takim sensie, gdzie psycholog rozmawia z osobą, która doświadcza jakiegoś dramatycznego wydarzenia - powiedział w TVN24 Tomasz Kozłowski, psycholog i były instruktor ratownictwa górskiego, odnosząc się do okoliczności akcji ratunkowej w Tajlandii. Jego zdaniem, psychoterapia nie jest priorytetem, jeśli chodzi o pomoc uwięzionym w jaskini chłopcom. - W ogóle to nie jest miejsce, żeby na ten temat rozmawiać. Psycholog w tego typu sytuacjach - powiedzmy katastrofy - może być potrzebny do tego, żeby wskazać ewentualnie, kto mógłby potrzebować później pomocy - dodał.

