Chińskie linie lotnicze wznowią połączenie do Pjongjangu

"W tej całej rozgrywce plan ma tylko Pjongjang"

Trump może całą ofertę wobec Korei Północnej wycofać. Z drugiej strony mamy Kim Dzong Una, któremu zawierzyć to tak, jak się znaleźć z tygrysem w klatce - powiedział w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Roman Imielski z "Gazety Wyborczej", komentując doniesienia w sprawie spotkania Trump-Kim. - Nie będzie tego spotkania, wszystko na to wskazuje - dodał dziennikarz. - Wydaje się, że w tej całej rozgrywce plan ma tylko Pjongjang, nie Waszyngton - ocenił i stwierdził, że Trump nie ma strategii, tylko kieruje się "zmysłem biznesowym". Zdaniem amerykanisty Artura Wróblewskiego z Uczelni Łazarskiego denuklearyzacja z perspektywy Kima "jest bez sensu". Według Wróblewskiego Kim nie ma interesu, by oddać broń rakietową, na którą tyle pracował.

