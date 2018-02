Foto: Tolga Bozoglu / PAP / EPA Video: Przemek / Kontakt 24

"Tłumy ludzi na ulicach". Relacje Polaków z Turcji

16.07 | Nikt z nich tego nie przewidział. Do Turcji pojechali na wakacje albo do pracy. Tymczasem na miejscu zaskoczyła ich próba zamachu stanu i towarzyszące temu poczucie zagrożenia. - Planowałem wrócić za tydzień, jednak z uwagi na to, co się dzieje, będę starał się wylecieć do kraju jeszcze dziś - powiedział pan Przemysław, który nadesłał na Kontakt 24 zdjęcia i film z azjatyckiej części Stambułu.

