Poligamia może stanowić "niesprawiedliwość dla kobiet i dzieci"

Video: TVN24 BiS

Egipt na własną rękę. Ile kosztują bilety lotnicze i nocleg?

03.02 | Około 1250 złotych to koszt zorganizowanej, siedmiodniowej wycieczki do Egiptu. Gdyby ktoś chciał jednak organizować wyjazd na własną rękę, to za bilety lotnicze z Warszawy do Kairu trzeba zapłacić 1051 złotych. Ceny noclegu na miejscu wahają się od 19 do 446 złotych za dobę. Walutą obowiązującą na miejscu funt egipski, to równowartość mniej więcej 20 groszy.

»