Pozostałe informacje

Odtwórz: Trump rezygnuje z podróży do Ameryki Południowej. Zajmie się Syrią

Ukraina powinna pozostać państwem tranzytowym dla rosyjskiego gazu – oświadczyła we wtorek kanclerz Niemiec Angela Merkel... czytaj dalej »

Więzieni na Ukrainie rosyjscy wojskowi są naocznym dowodem agresji Rosji – oświadczył we wtorek podczas wizyty w Berlinie... czytaj dalej »

17:00

Odtwórz: Orban: stosunki Węgier z Polską i Bawarią będą miały szczególne znaczenie

Dwie delegacje "przyjechały i poparły to, co robimy, dając wyraz przyjaźni" - stwierdził we wtorek na konferencji prasowej... czytaj dalej »