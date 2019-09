Zamach godzinę po rozpoczęciu wyborów. Są ranni

Foto: PAP/EPA/WATAN YAR Video: Reuters

Zamach godzinę po rozpoczęciu wyborów. Kilkanaście osób rannych

28.09 | Jak poinformowały lokalne władze, co najmniej 15 osób zostało rannych w sobotę w zamachu w mieście Kandahar na południu Afganistanu. Do ataku doszło niedaleko lokalu do głosowania, zaledwie godzinę po rozpoczęciu w całym kraju wyborów prezydenckich.

