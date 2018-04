Przyszli zarejestrować się przed wyborami. Dziesiątki ofiar zamachowca samobójcy

Co najmniej 31 osób zginęło w ataku przed ośrodkiem rejestrowania wyborców w stolicy Afganistanu, Kabulu, gdzie w powietrze wysadził się zamachowiec samobójca. Ranne są 54 osoby. Do zamachu przyznało się tak zwane Państwo Islamskie (IS).

Rzecznik ministerstwa zdrowia Wahid Madżro powiedział, że bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć.



Propagandowa agencja Amak związana z dżihadystami z IS podała, że do ataku przyznali się jej "bojownicy". Do zamachu doszło po kilku tygodniach względnego spokoju w Kabulu.

Dzielnica szyickiej mniejszości

Rzecznik MSW Nadżib Danesz powiedział, że zamachowiec uruchomił ładunek wybuchowy przed wejściem do ośrodka, gdzie urzędnicy wydawali dowody osobiste w ramach procesu rejestrowania wyborców przed październikowymi wyborami parlamentarnymi.



Był to pierwszy atak w Kabulu na ośrodek, w którym od 14 kwietnia przygotowywane są listy wyborcze. Jednak w ciągu ostatniego tygodnia atakowane były inne takie ośrodki w różnych częściach kraju.



Do niedzielnego wybuchu doszło w dzielnicy Daszt-e-Barczi na zachodzie Kabulu, zamieszkanej głównie przez Hazarów, członków szyickiej mniejszości etnicznej, często atakowanej przez sunnickich ekstremistów.