Modlitwę przerwały wybuchy. Zginęły dziesiątki ludzi

Kilka eksplozji wstrząsnęło w piątek meczetem w afgańskiej prowincji Nangarhar. Do ataku doszło w trakcie modłów. Zginęły co najmniej 62 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Wśród ofiar są dzieci. Na razie nikt nie przyznał się do zamachu.

W meczecie w okręgu Haska Mena w afgańskiej prowincji Nangarhar doszło w piątek do kilku eksplozji materiałów wybuchowych. Dach świątyni całkowicie się zawalił.

Zamach na meczet, zabici i ranni

Zginęły co najmniej 62 osoby - podała agencja Associated Press, powołując się na Attahullaha Chogjaniego, rzecznika gubernatora prowincji. Jak podał Sohrab Kaderi, przedstawiciel władz prowincji, ponad 100 osób jest rannych, a ich stan każe liczyć się z tym, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.

Według rzecznika lokalnego wydziału zdrowia 23 rannych przewieziono do szpitala w stolicy prowincji, Dżalalabadzie. Wśród zabitych i rannych są dzieci.

Nikt nie przyznał się do zamachu

Rejon, w którym doszło do zamachu, jest kontrolowany przez afgańskie siły bezpieczeństwa.



Jak dotąd nikt nie przyznał się do ataku. Na terenie Nangarharu, który graniczy z Pakistanem, działają aktywnie talibowie i bojownicy tak zwanego Państwa Islamskiego (IS).

Do zamachu doszło w mieście Dżalalabad w prowincji Nangarhar

Najtragiczniejszy rok od dekady

Według czwartkowego raportu misji ONZ w Afganistanie, w trzecim kwartale 2019 roku przemoc w tym kraju osiągnęła "bezprecedensowe rozmiary". Od 1 lipca do 30 września zginęły 1174 osoby cywilne, a 3139 zostało rannych.



Najbardziej krwawym miesiącem od 2009 roku był lipiec, kiedy straciło życie 425 cywili. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 roku zginęły 2563 osoby cywilne, z czego 261 to kobiety, a 631 - dzieci.



Bieżący rok krwawo naznaczyła kampania przed wyborami prezydenckimi, które odbyły się 28 września, pośród walk między talibami a siłami rządowymi. 42 proc. zabitych i rannych to ofiary samobójczych ataków bombowych, 29 proc. zginęło lub odniosło rany w walkach, a 11 proc. stało się ofiarami ataków lotnictwa amerykańskiego i rządowego.

Źródło: PAP Cywilne ofiary konfliktu w Afganistanie