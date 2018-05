Zebrali się na wielką naradę. USA: zginęło ponad 50 dowódców talibów

Video: Reuters Archive

Afgańskie dziewczęta bywają atakowane za naukę szkolną

18.11 | 1 maja 2013 roku do szpitala trafiło ok. 150 dziewcząt w wieku 12-18 lat z jednej z kabulskich szkół. Były one ofiarami ataku trującymi gazem, dokonanym przez ultraprawicowe środowiska sprzeciwiające się prawu kobiet do edukacji szkolnej.

