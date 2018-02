Foto: Jalil Rezayee / PAP / EPA Video: Reuters TV

Atak na siedzibę Save the Children w Dżalalabadzie

24.01 | Uzbrojeni bojownicy próbowali wedrzeć się w środę do biura międzynarodowej organizacji broniącej praw dzieci Save the Children w Dżalalabadzie na wschodzie Afganistanu. Doszło do starcia z siłami bezpieczeństwa, którzy ochraniali kompleks. Rannych zostało co najmniej 11 osób.

»