Co najmniej 40 osób zginęło, a 30 zostało rannych w czwartek w samobójczym zamachu bombowym na redakcję agencji prasowej Afghan Voice i sąsiednie szyickie centrum kultury w stolicy Afganistanu Kabulu - poinformowały władze.

Zastępca rzecznika MSW Nasrat Rahimi poinformował, że w centrum kultury Tabajan odbywała się uroczystość z okazji 38. rocznicy sowieckiej inwazji na Afganistan. Według świadków w dyskusji panelowej w centrum kultury brało udział wielu uczniów.

Centrum kultury znajduje się obok agencji Afghan Voice. Dziennikarz tej agencji Sajid Abbas Hussaini powiedział, że pierwszy wybuch nastąpił przy wejściu do budynku. Zginął reporter agencji, a inny został ranny.

Na stronie Afghan Voice na Facebooku zamieszczono zdjęcia zniszczonego budynku i ciał leżących na ziemi. Do ataku doszło w dzielnicy zamieszkanej głównie przez szyitów na zachodzie Kabulu.

Na razie nikt nie przyznał się do przeprowadzenia zamachu. Rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid na Twitterze zaprzeczył, jakoby jego ruch miał z tym coś wspólnego.

Poniedziałkowy zamach

Zamach nastąpił tydzień po innym ataku na centrum szkoleniowe tego samego Komitetu. Wówczas do jego przeprowadzenia również przyznało się IS, zamachowcy zostali jednak zastrzeleni przez siły bezpieczeństwa zanim zdołali spowodować poważniejsze straty.

Tak zwane Państwo Islamskie, które pojawiło się na wschodzie Afganistanu na początku 2015 roku, staje się coraz bardziej aktywne. Jego bojownicy przeprowadzają zamachy, regularnie ścierają się z bojownikami talibów, a jednocześnie są celem ataków lotnictwa i sił specjalnych USA.