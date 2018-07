67. dzień głodówki Sencowa. "Wygląda jeszcze gorzej niż ostatnio"





Adwokat Dmitrij Dinze w czwartek odwiedził w kolonii karnej na rosyjskiej Dalekiej Północy głodującego już 67. dzień ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa. Jego zdaniem stan osadzonego pogorszył się. Sencow nie zamierza kończyć głodówki - podkreśla Dinze.

- Wygląda jeszcze gorzej niż ostatnio. Jest bardzo blady - powiedział adwokat. Zaznaczył, że reżyser jest w stanie samodzielnie chodzić.

Strajk głodowy reżysera

"On ratuje godność każdego z nas" Białoruski PEN... czytaj dalej » Dinze poinformował, że dwa tygodnie temu Sencow poczuł się źle. Chcieli go hospitalizować, by rozpocząć przymusowe karmienie i dostarczać do jego organizmu więcej odżywczej mieszanki - powiedział prawnik. Sencow nie zgodził się. Jak dodał adwokat, pozostawiono go w kolonii pod warunkiem, że będzie przyjmował dwie łyżki mieszanki odżywczej sam pod nadzorem lekarza.

Sencow od połowy maja prowadzi w kolonii karnej w miejscowości Łabytnangi w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym bezterminowy strajk głodowy, domagając się uwolnienia ukraińskich więźniów politycznych z rosyjskich więzień.

Wsparcie z zagranicy

Do kampanii poparcia dla Sencowa i jego postulatów włączyła się społeczność międzynarodowa, liczne organizacje praw człowieka, reżyserzy, aktorzy i artyści.

Pochodzący z Krymu Sencow został zatrzymany na półwyspie wkrótce po jego aneksji przez Rosję w 2014 roku, a następnie skazany w Rosji na 20 lat kolonii karnej na podstawie zarzutów o planowanie działalności terrorystycznej. Organizacje broniące praw człowieka, w tym Amnesty International, uważają, że wyrok zapadł na podstawie sfingowanych dowodów.

Źródło: Flicr (CC BY 2.0) Społeczność międzynarodowa domaga się uwolnienia reżysera