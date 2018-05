Abe do Putina: nasze kraje powinny podpisać traktat pokojowy





Premier Japonii Shinzo Abe oświadczył w piątek w Petersburgu, że Rosja i Japonia powinny podpisać traktat pokojowy, by móc zrealizować swoje ambicje dotyczące współpracy gospodarczej. Według Abego, sporne Wyspy Kurylskie mogłyby się stać symbolem współdziałania Tokio i Moskwy.

Premier Abe, który przebywa w Petersburgu na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym, zaproponował zebranym na sesji, by - jak się wyraził - "pomarzyli", jaki będzie świat, gdy między Moskwą a Tokio powstanie "stabilność".

Jego zdaniem wówczas "i Północny Ocean Lodowaty, i Morze Beringa, i północna część Pacyfiku, i Morze Japońskie - wszystkie te regiony będą połączone morską magistralą pokoju i rozkwitu", a wyspy, które były przyczyną sporu, "staną się symbolem współpracy między Japonią i Rosją, nowym punktem logistycznym".

ZSRR i Japonia z powodu sporu terytorialnego o Wyspy Kurylskie nie podpisały po drugiej wojnie światowej układu pokojowego. Do kwestii czterech wysp, które Rosja nazywa Kurylami Południowymi, a Japonia - Terytoriami Północnymi, Japonia i Rosja wracają z przerwami od połowy XX wieku. Rosyjska obecność na tych wyspach, gdzie mieszka około 19 tysięcy osób, to sprawa drażliwa dla Japonii, która w dalszym ciągu rości sobie pretensje do archipelagu.

Abe: Pjongjang powinien dokonać właściwego wyboru

Shinzo Abe odniósł się też do odwołania szczytu Donalda Trumpa z Kim Dzong Unem. Powiedział, że żałuje, iż do spotkania nie dojdzie. Zaznaczył, że w tej sytuacji ważne jest to, czy Korea Północna będzie przestrzegać rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i przeprowadzi całkowitą denuklearyzację w sposób nieodwracalny. Zdaniem premiera Japonii, Pjongjang powinien dokonać właściwego wyboru, by naród Korei Północnej mógł żyć w dostatku.

Japonia jest jednym z państw, które prowadziły rozmowy dotyczące denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Premier Japonii, jak informowały w kwietniu media, liczył na spotkanie z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem, by omówić sposoby normalizacji stosunków, w tym rozwiązać kwestię Japończyków porwanych przez komunistyczny reżim w Pjongjangu.