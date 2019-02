Ma ponad 80 lat, jest po wylewie. Znów będzie kandydował na prezydenta





Sprawujący od 1999 roku urząd prezydenta Algierii Abdelaziz Buteflika będzie ponownie kandydatem rządzącej partii FLN (Front Wyzwolenia Narodowego) w wyborach prezydenckich 18 kwietnia - poinformował w sobotę sekretarz generalny partii Moad Buchareb.

Jak zaznacza Reuters, 81-letni Buteflika, który od czasu doznanego w 2013 roku wylewu porusza się na wózku inwalidzkim i bardzo rzadko pokazuje się publicznie, uzyska zapewne piątą kadencję, gdyż algierska opozycja pozostaje słaba i podzielona. Do 3 marca Buteflika musi jeszcze oficjalnie zgłosić swą kandydaturę, co uczyni prawdopodobnie w liście, który zostanie odczytany w jego imieniu.

"Potrzebujemy ciągłości i stabilności"

- W FLN postanowiliśmy wybrać Buteflikę jako naszego kandydata w kwietniowych wyborach prezydenckich. Wybraliśmy go, gdyż potrzebujemy ciągłości i stabilności - powiedział Buchareb do około 2 tys. aktywistów partyjnych zgromadzonych na stadionie w Algierze.



Kolejna kadencja Butefliki oznaczałaby krótkoterminowe podtrzymanie pozycji funkcjonującej pod patronatem FLN elity wojskowej i biznesowej oraz odsunęłaby w czasie potencjalne spory wokół następstwa po nim.



Objęcie prezydentury przez Buteflikę w 1999 roku doprowadziło trzy lata później do opanowania trwającej od 1991 roku zbrojnej rebelii islamistycznej, której ofiarą padło według różnych szacunków od 45 tys. do 150 tys. ludzi.

Zasobna w ropę naftową i gaz ziemny Algieria boryka się jednak nadal z licznymi problemami, jakimi są zwłaszcza ubóstwo znacznej części społeczeństwa i rozpowszechniona korupcja.

