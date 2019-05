Kumulacja w europejskiej loterii rozbita. Polak zgarnął 190 milionów złotych

"Duże pieniądze, to są duże kłopoty". Jak radzą sobie...

08.05 | - Duże pieniądze, to duże kłopoty dla osób, które nie są do tego przyzwyczajone - podkreśla w TVN24 BiS psycholog Joanna Heidtmann. Jej zdaniem lepiej dopływ większej gotówki znoszą osoby do tego przyzwyczajone jak choćby przedsiębiorcy. - Których celem nie jest sam fakt zdobycia pieniędzy tylko pomnażania ich, budowania coraz większych przedsiębiorstw - tłumaczy. Heidtmann podkreśla bowiem, że "duże pieniądze paradoksalnie też wymagają pracy"

