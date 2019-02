Prezydent w rocznicę zbrodni: nie zginęli tu polscy panowie, wymordowano tysiące prostych ludzi

Video: TVN24

Uroczystości na Ukrainie

- Jesteśmy tu, by głośno powiedzieć, że taka tragedia nigdy nie może się powtórzyć, że nigdy my, Polacy i Ukraińcy, nie staniemy przeciwko sobie - powiedział przebywający na Ukrainie Lech Kaczyński. Prezydent wraz z Wiktorem Juszczenko uczestniczą w obchodach 65. rocznicy mordu, który został dokonany 28 lutego 1944 roku. na ok. tysiącu polskich mieszkańcach Huty Pieniackiej koło Lwowa. - Mimo trudnych wydarzeń historycznych i politycznych zaszłości dzisiaj jeszcze raz głośno chcę podkreślić, że na wieki Ukrainiec podał rękę Polakowi - mówił Wiktor Juszczenko.

»