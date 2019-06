Książę Karol podziękował polskim weteranom

Szef Sztabu Generalnego WP generał broni Rajmund Andrzejczak, który wziął udział w obchodach 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii, spotkał się z weteranami operacji z czasów II wojny światowej. Hołd polskim weteranom złożył także książę Walii - poinformował Sztab Główny Wojska Polskiego.

W obchodach rocznicy D-Day uczestniczyło około 300 weteranów, w uroczystościach wzięli udział królowa Elżbieta II i przedstawiciele 15 państw, w tym prezydent USA Donald Trump, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Kanady Justin Trudeau, kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz premier Mateusz Morawiecki.

Podziękowania do księcia Karola

Jak podał Sztab Generalny Wojska Polskiego na Twitterze, następca brytyjskiego tronu książę Walii Karol złożył hołd polskim weteranom, którzy uczestniczyli w lądowaniu. Podziękował im za wysiłek i poświęcenie.

The Prince of Wales paid tribute to the Polish veterans participating in #DDay. He thanked them for their effort and sacrifice. #DDay75thAnniversary#DDayLandingpic.twitter.com/xs3NxuvPP4 — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) 5 czerwca 2019

Sztab Generalny zamieścił także tweet ze spotkania generała Andrzejczaka z porucznikiem Alojzym Jedamskim, który w 1944 służył w plutonie rozpoznawczym 10. Pułku Dragonów, 10. Brygady Kawalerii Pancernej 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Uczestniczył w walkach frontowych na terenie Belgii, Holandii i Niemiec. Był dwukrotnie ranny.

Szef Sztabu Generalnego spotkał się również z trzema innymi polskimi weteranami uczestniczącymi w obchodach.



#DDay75: Spotkanie pokoleń czołgistów. Por. Alojzy Jedamski w 1944 r. służył w plutonie rozpoznawczym 10. Pułku Dragonów, #10BKPanc, #1DPanc gen. broni S. Maczka. Uczestniczył w walkach frontowych na terenie Belgii, Holandii i Niemiec. Był dwukrotnie ranny. #DDay#WojskoPolskiepic.twitter.com/eDsVnGQpYs — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) 5 czerwca 2019





Kolejne uroczystości w Normandii

Przywódcy 16 państw, 300 weteranów. 75. rocznica lądowania w Normandii Brytyjska królowa... czytaj dalej » W programie obchodów jest podróż z Porstmouth do Normandii statku z 300 weteranami na pokładzie, z których każdy ma dziś ponad 90 lat, i powtarzają trasę, która przebyli w 1944 roku.

Na czwartek są planowane dalsze obchody we Francji, w których swój udział potwierdzili - oprócz gospodarza, prezydenta Macrona - między innymi premier May i prezydent Trump.

Lądowanie 6 czerwca 1944 roku w Normandii było największym desantem morskim w historii i początkiem inwazji sił alianckich we Francji. Pierwszego dnia przez kanał La Manche przerzucono około 156 tysięcy żołnierzy, głownie amerykańskich, brytyjskich i kanadyjskich. W operacji uczestniczyło 11 polskich dywizjonów lotniczych RAF, wsparcia udzielały trzy polskie okręty przekazane przez Brytyjczyków polskiej marynarce wojennej, wśród sił lądowych znaczną role odegrała 1. Dywizja Pancerna Stanisława Maczka.