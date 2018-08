Kokaina w ananasach. Udaremniony przemyt

Hiszpańska policja przechwyciła 67 kilogramów kokainy, ukrytej wewnątrz ananasów. Owoce były specjalnie przygotowane. Miąższ wydrążono i "zastąpiono żółtą parafiną, co zapobiegało wykryciu substancji", jak podała policja w oświadczeniu. Do każdego z owoców zmieściło się od 800 do 1000 gramów narkotyku. Policja zatrzymała w tej sprawie siedem osób.