Biały Dom: pielgrzymka Jana Pawła II do Polski zmieniła bieg historii





»

Biały Dom opublikował w niedzielę przesłanie prezydenta USA Donalda Trumpa z okazji 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do ojczyzny. W dokumencie podkreślono, że pielgrzymka zmieniła bieg historii.

40 lat temu, 2 czerwca 1979 roku, Karol Wojtyła po raz pierwszy odwiedził Polskę jako papież Jan Paweł II. Pielgrzymka, która zdaniem części historyków w dużym stopniu zapoczątkowała też rozpad systemu komunistycznego, wywołała w kraju nieopisany entuzjazm i równie wielkie obawy władz. Papież wypowiedział wtedy słynne słowa: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi".

"Pobudził naszego ducha". 40 lat temu Jan Paweł II przybył do Polski Pierwsza... czytaj dalej » Rocznicę wspomniał prezydent Donald Trump, wydając specjalne oświadczenie.

"Dzisiaj obchodzimy 40. rocznicę historycznej mszy św. Jana Pawła II 2 czerwca 1979 roku w Warszawie otwierającej dziewięciodniową wizytę w Polsce, która zmieniła bieg historii" - napisano.

W piśmie podkreślono, że "pamiętając długą walkę narodu polskiego z komunizmem, przyznajemy, że miliony ludzi żyją teraz w wolności dzięki świętemu papieżowi Janowi Pawłowi II i jego niezwykłemu życiu jako ucznia Jezusa Chrystusa i obrońcy ludzkiej godności i wolności religijnej".

Biały Dom: słowa papieża przeciwstawiały się represyjnym siłom komunizmu w całej Polsce i reszcie Europy

W dokumencie przypomniano, że w homilii sprzed 40 lat św. Jan Paweł II przekazał mocne przesłanie nadziei tłumowi zgromadzonemu w Warszawie, całej Polsce, a także światu.

"Niech Was prowadzi entuzjazm nawróconego serca". Papież pozdrowił młodzież w Lednicy Papież Franciszek... czytaj dalej » "Jego słowa przeciwstawiały się represyjnym siłom komunizmu w całej Polsce i reszcie Europy. Zasiał on odwagę w sercach milionów mężczyzn i kobiet, aby dążyli do lepszego, bardziej swobodnego życia" - wskazano.



"Dziś obchodzimy ten historyczny moment i potwierdzamy nasze zobowiązanie do tego, aby zapewnić, że wolność zawsze zwycięża. Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy pozostają zjednoczeni (w walce) przeciwko okowom komunizmu - jako latarnia wolności i dobrobytu na całym świecie" - dodano.

Donald Trump napisał, że jego żona Melania przyłącza się do niego, wspominając św. Jana Pawła II, którego "wzruszające przemówienie poruszyło duszę narodu polskiego i ostatecznie pomogło zburzyć żelazną kurtynę komunizmu w Europie".

"Obyśmy nadal byli wzmacniani Jego słowami i Jego odwoływaniem się do niezmierzonego Bożego miłosierdzia, siły i chwały" - dodał.