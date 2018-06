34 361 ofiar i codziennie więcej. Tyle osób zginęło, uciekając do Europy

W Światowym Dniu Uchodźcy przypadającym w środę, w wydaniu brytyjskiego "Guardiana” ukazała się lista 34 361 uchodźców, którzy zginęli lub zmarli, próbując dostać się do Europy. W obliczu braku oficjalnych statystyk, organizacja UNITED od 1993 roku zbiera informacje na temat śmierci migrantów na własną rękę.

Lista jest również dostępna w wersji elektronicznej.

Brak oficjalnych danych

Od 1993 roku, holenderska organizacja United for Intercultural Action (UNITED) odnotowuje każdy zarejestrowany przypadek śmierci uchodźcy i imigranta podczas próby dostania się do Europy. Na liście znajdują się: data zgonu, imię, nazwisko, płeć, wiek, narodowość, przyczyna śmierci i źródło informacji. Jak twierdzi organizacja, lista nie jest kompletna, bo bazuje jedynie na oficjalnych zgłoszeniach. Rzeczywista Liczba uchodźców rośnie piąty rok z rzędu. 85 procent wcale nie trafia do bogatych państw Liczba osób,... czytaj dalej » liczba zgonów może być o wiele większa.

Bezimienni

Wśród 34 361 osób jedynie około tysiąca z nich ma imię i nazwisko. Większości zmarłych nie udało się zidentyfikować. Podobnie jest w przypadku narodowości. Dokładnie opisane są natomiast przyczyny śmierci. Tu żaden wers nie pozostaje pusty.

Utonęli

Wśród przyczyn zgonów znajdziemy m.in. potrącenia, zawały czy wychłodzenie. Miażdżąca większość to jednak utonięcia – 27 tysięcy ofiar zabrała woda. To prawie 80 proc. wszystkich ofiar z listy. Najbardziej niszczące są masowe utonięcia. Ich liczba niepokojąco wzrosła od 2014 roku, po kolejnej eskalacji konfliktu w Syrii. Jedna z największych tragedii rozegrała się u wybrzeży włoskiej wyspy Lampeduza. Zginęło wtedy 373 uchodźców. Jeszcze w 2013 roku odnotowano 900 utonięć. Do 2017 roku liczba ta urosła do 3500.

Dla tych, którzy próbują dostać się do Europy, zagrożenie nie maleje. Lista odnotowuje ponad 500 zgonów podczas procesu przyznawania azylu, w obozach i więzieniach. Wiodącą przyczyną śmierci w tej grupie są samobójstwa.

W 1993 roku podczas próby dostania się do Europy zmarło 61 osób. W 2017 roku było to już 3915 osób.