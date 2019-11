Koncert, fajerwerki i zagraniczni goście. Niemcy świętowali upadek muru

"Nie wierzyłam w to, co widzę". Zbliża się 30. rocznica zburzenia muru berlińskiego

Video: Jakub Loska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Mieszkańcy stolicy Niemiec przygotowują się do hucznego świętowania 30. rocznicy zburzenia muru berlińskiego. Dla świata był to symboliczny koniec komunizmu. Co oznaczał dla zwykłych Niemców? Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

