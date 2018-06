298 pustych krzeseł przed ambasadą Rosji

Video: tvn24

22.07 | Najpewniej w środę dotrą do Holandii pierwsze ciała ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu pasażerskiego Boeing 777, który 17 lipca został zestrzelony na wschodzie Ukrainy - poinformował we wtorek holenderski premier Mark Rutte. Dwie trzecie ofiar tragedii stanowili Holendrzy. - Wszyscy w Holandii znają kogoś, kto zna kogoś, kto stracił bliskich w tej katastrofie - mówią Holendrzy, którzy przynoszą kwiaty i znicze, by upamiętnić tych, którzy zginęli. - To z szacunku dla tych ludzi. Czekamy aż ich ciała wrócą do kraju - tłumaczą.

