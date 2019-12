"Przypadkowe podtrucie" tlenkiem węgla. Dziewięć osób ewakuowanych, dwie w szpitalu

W jednej z kamienic w Żywcu doszło do zatrucia tlenkiem węgla. Straż pożarna ewakuowała z budynku dziewięć osób, w tym pięcioro dzieci. Dwie najbardziej poszkodowane osoby z objawami ostrego zatrucia zostały przewiezione do szpitala w Sosnowcu.

Mieszkaniec bloku zatruł się czadem. 20 osób trafiło do szpitala W budynku... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w kamienicy przy ulicy Słonki w Żywcu (woj. śląskie). Straż pożarna ewakuowała z budynku dziewięć osób, w tym pięcioro dzieci. Dwie osoby osoby zostały przewiezione do szpitala w Sosnowcu.

Stan dwojga pacjentów lekarze określają jako dobry

- Zostały do nas przyjęte dwie osoby, małżeństwo ze szpitala w Żywcu. Są to osoby, które uległy przypadkowemu podtruciu tlenkiem węgla. Trafiły rzeczywiście z kamienicy, w której doszło do pewnych problemów wentylacyjnych. Te osoby były narażone, przynajmniej z tego co wiemy, przez kilka godzin na tlenek węgla i uległy ostremu zatruciu - mówił w rozmowie z TVN24 dr Tomasz Kłopotowski, ordynator Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć i Oddziału Toksykologicznego w Sosnowcu.

Lekarz w sobotę po południu oceniał stan dwojga pacjentów jako dobry. - Obydwie osoby są przytomne, w pełnym logicznym kontakcie, świadome gdzie są, tego, co się stało, dlaczego to się stało -mówił.