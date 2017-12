Abp Gądecki z "gorącym apelem o szerzenie pokoju w naszym społeczeństwie"





Tradycja Bożego Narodzenia jest tradycją pojednania - podkreślił w niedzielę w telewizyjnym orędziu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Hierarcha zaapelował do Polaków o szerzenie pokoju w społeczeństwie.

Abp Gądecki zwracając się w bożonarodzeniowym orędziu do Polaków podkreślił, że "w świętą noc Narodzenia Pańskiego stajemy ponownie przed tajemnicą betlejemskiej groty, w której Maryja porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i złożyła w żłobie". Jak mówił, przyjście Chrystusa na świat niosło ze sobą dwa podstawowe cele: Bogu chwałę, a ludziom pokój.

"Wzrost napięcia społecznego"

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że to właśnie "w Chrystusie nastąpiło pojednanie człowieka z Bogiem, dzięki czemu każda istota ludzka – świadoma Bożej miłości – może odnaleźć utracony pokój wewnętrzny. (…) Gdy zaś idzie o pokój zewnętrzny, pokój w naszych rodzinach, grupach społecznych i ojczyźnie, to rodzi się on w życiu społeczeństwa z zachowania Bożych przykazań, z ładu moralnego i porządku etycznego" – zaznaczył.

"Rozpoznajmy w twarzy dziecka oblicze prawdziwego Boga" Niech święta... czytaj dalej » Wskazał jednak, że "niestety, od pewnego czasu – tak w debacie publicznej, jak i w prywatnych relacjach międzyludzkich, a nawet w życiu rodzinnym – daje się zauważyć pośród Polaków niepokojący wzrost napięcia społecznego i braku szacunku dla osób o innych poglądach, czemu towarzyszy zazwyczaj brutalizacja języka, a także pojawiające się groźby i agresywne zachowania".

- Dlatego zwracam się do wszystkich moich rodaków z gorącym apelem o szerzenie pokoju w naszym społeczeństwie, bo przecież rozwój życia jednostkowego i społecznego domaga się pokoju. Nasza polska tradycja Bożego Narodzenia jest tradycją pojednania. Nasz opłatek jest chlebem pojednania. Łamiemy się opłatkiem z różnymi ludźmi, czasem bardzo bliskimi, z którymi nas wiele łączy, ale czasem także to i owo dzieli. I łamiemy się z ludźmi dalekimi, z którymi nas łączy bardzo mało, lecz mimo to w tym opłatku stajemy się braćmi i siostrami – podkreślił.

"Życzę, żeby ten czas był czasem błogosławionym"

Hierarcha przypomniał także, że w nadchodzącym 2018 roku obchodzony będzie jubileusz 1050-lecia powstania najstarszego na polskich ziemiach biskupstwa, czyli diecezji poznańskiej, i przybycia do Poznania pierwszego biskupa. Główne uroczystości rocznicowe pod hasłem "Poznań – Chrystus i my" odbywać się będą w stolicy Wielkopolski od 22 do 24 czerwca.

"Niech w państwa domach goszczą radość i pokój" - Drodzy rodacy,... czytaj dalej » - Celem naszego świętowania będzie głębsze poznanie natury i misji Kościoła, jego historii i jego współczesności. (…) Ufam, że obchód jubileuszu będzie oddaniem Bogu chwały za dotychczasową historię polskich diecezji oraz impulsem do poszerzenia przestrzeni pokoju w naszej społeczności – powiedział.

Przewodniczący KEP złożył także wszystkim życzenia.

- Najpierw pokoju serca, a następnie pokoju w waszych rodzinach, w naszym narodzie, w Europie i na całym świecie. Radosnych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia – powiedział abp Gądecki w telewizyjnym orędziu. - Życzę, żeby ten czas był czasem błogosławionym, pełnym radości, pełnym życzliwości dla drugiego człowiek. Żebyśmy mogli cieszyć się też zdrowiem duszy i ciała - powiedział z kolei w specjalnym nagraniu, zamieszczonym na stronie Konferencji Episkopatu Polski.