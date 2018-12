Życzenia od Małgorzaty Gersdorf. "Nasze małe zwycięstwo"

- Chciałam państwu bardzo podziękować za to, że wspieraliście sędziów i sądy w obronie praworządności – powiedziała w opublikowanym w Internecie filmie Małgorzata Gersdorf. I prezes Sądu Najwyższego złożyła również życzenia świąteczne Polakom.

Nagranie ukazało się w kanale Wolne Media w serwisie Youtube. Gersdorf złożyła życzenia świąteczne i noworoczne z gmachu Sądu Najwyższego, "wszystkim obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej".

- Miłych, zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku, lepszego 2019, choć dobrze, żeby nie był gorszy - powiedziała.

Prezydent: Trybunał Sprawiedliwości zbyt dalece ingeruje w wewnętrzne sprawy krajów Unii Uważam, że... czytaj dalej » Odniosła się też do sytuacji w kraju.

- Chciałam państwu bardzo podziękować za to, że wspieraliście sędziów i sądy w obronie praworządności. To wsparcie było bardzo nam potrzebne dla takiej świadomości sędziów, że walczymy o coś dobrego, że nie walczymy o siebie, tylko o kształt państwa, o rozdział sądownictwa od organów wykonawczych - podkreśliła Gersdorf.

"Małe zwycięstwo"

Skomentowała również skutki decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał Warszawie przywrócenie do orzekania sędziów zmuszonych wcześniejszą nowelizacją ustawy o SN do przejścia w stan spoczynku.

- To nasze mało zwycięstwo - zaznaczyła, dodając jednak, że nie jest stuprocentowe, bo musi zostać jeszcze opublikowana ustawa w tej sprawie. - Miejmy nadzieje, że wszystkie nastroje co do Sądu Najwyższego, zostaną wyciszone - dodała I prezes.

Siódma nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek wieczorem nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Decyzję odwlekał niemal do końca konstytucyjnego terminu.

Siódma nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym z grudnia 2017 roku zakłada między innymi, że sędzia SN albo sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który ustawą z grudnia 2017 roku został zmuszony do przejścia w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, powraca do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym 3 kwietnia 2018 roku, czyli w momencie wejścia w życie ustawy. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym Andrzej Duda... czytaj dalej »

Przepisy przewidują również, że jeśli na ich podstawie do pełnienia urzędu w Sądzie Najwyższym powrócił sędzia, który zajmował stanowisko pierwszego prezesa SN lub prezesa SN, kadencję uważa się za nieprzerwaną.

TSUE podtrzymał decyzję

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ostatecznym orzeczeniu w sprawie środków tymczasowych podtrzymał w poniedziałek decyzję o zawieszeniu polskich przepisów o Sądzie Najwyższym.

Wcześniej, 19 października, TSUE, przychylając się do wniosku Komisji Europejskiej, wydał wstępne postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych. Obejmowały one: zawieszenie stosowania przepisów polskiej ustawy o SN dotyczącej przechodzenia w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia, przywrócenie do orzekania sędziów, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan spoczynku, powstrzymanie się od wszelkich działań zmierzających do powołania sędziów SN.