"Polsko! Bywałaś dzielna, a teraz bądź Mądra i Dobra!". Złóż życzenia Polsce

Polsko, życzę Ci mądrości, takiej, która wybiera salomonowe rozwiązania, kompromisowe rozwiązania - dzięki nim ludzie się łączą, słuchają się nawzajem i razem wypracowują zasady "Pawiem narodów byłaś i papugą" - nie bądź już papugą. Zawsze byłaś kolorowa, wielokulturowa, tolerancyjna - to był Twój atut. Utrzymaj go. I pamiętaj, że masz wśród swoich mieszkańców fantastycznych ludzi, którzy tworzą nowoczesną i nowatorską ścieżkę Twojego rozwoju. Doceń to. wykorzystaj szansę. Mądrze.