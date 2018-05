"W 2118 roku nasi potomkowie będą mogli cofnąć się w czasie". Życzenia dla Polski

Życzenia dla Polski składają naukowcy, aktorzy i sportowcy, ale dołączyć do nich może każdy. Kapsułę czasu z okazji stulecia odzyskania niepodległości stworzy portal tvn24.pl. Materiał magazynu "Polska i świat".

- Żeby się rozwijała, żeby ludzie byli szczęśliwi, żeby pracowali i robili to, co chcą robić, co im sprawia satysfakcję i co jest ważne dla kraju - życzy Halina Jędrzejewska, uczestniczka Powstania Warszawskiego.

"Kochana Polsko!"

Kolejne dekady obfitowały w sukcesy i tragedie, w chwile triumfu i momenty klęski. Wszystkie je Polska przetrwała. - Byśmy wreszcie nauczyli się czytać wyzwania czasu, w którym żyjemy - to życzenia od Lecha Wałęsy. - Musimy uzgodnić, jaki system ekonomiczny najbardziej pasuje i co z naszą demokracją w tych nowych warunkach - dodaje były prezydent.

- Aleksander Fredro powiedział kiedyś: nie pomoże i męstwo, gdy przezorność mała. Samobójcze dążności Polska ma i miała, chciałbym pokoleniom moich dzieci i wnuków życzyć, żeby ta fraszka miała tylko już historyczną konotację - mówi prof. Łukasz Turski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

"Kochana Polsko! Życzę Ci mądrych obywateli. Takich, którzy nie skaczą sobie do gardeł, aby posiąść władzę nad Tobą" - takie życzenia trafiają na stronę portalu TVN24.

Życzyć może każdy

- Akcja skierowana jest do każdego internauty, do każdego widza, do każdego, kto ma ochotę złożyć życzenia Polsce i Polakom - podkreśla Maciej Tomaszewski z tvn24.pl.

"Bądź wolna, bądź przyjazna, bądź ludzka. Dla wszystkich" - takie życzenia dla Polski są wśród tych już przesłanych przez internautów.

Wybrane życzenia trafią do księgi pamiątkowej oraz zostaną zatrzymane w specjalnej kapsule czasu, która na razie owiana jest tajemnicą. - W 2118 roku nasi potomkowie będą mogli cofnąć się dzięki tym życzeniom w czasie, poznać bolączki i życzenia naszego pokolenia - wyjaśnia Tomaszewski.

Sportowcy, aktorzy, duchowni

- Życzę, żeby sport promował nasz kraj na arenie międzynarodowej i sprawiał, że Polacy będą dumni ze swoich sportowców - mówi były reprezentant Polski w hokeju, Mariusz Czerkawski.

- Życzę mojej ojczyźnie tego wszystkiego, czego życzy sobie dziecko, patrząc w oczy matki: aby niezależnie od tego, jak jest ciężko, zawsze w oczach matki widziało wiarę, nadzieję i miłość - przekazuje aktor Michał Żebrowski.

- Mam w sobie myśl trzeciomajową, że czynem patriotycznym jest myślenie - zauważa ksiądz Jacek Stryczek, pomysłodawca Szlachetnej Paczki. - A wszystkim Polakom chciałbym życzyć tego, aby sobie sami radzili w życiu, a kiedy odniosą sukces, żeby się nim potrafili podzielić - dodaje.

Jak złożyć życzenia

Dzielić się życzeniami na naszym portalu możemy do września. Złożenie ich jest bardzo proste: wystarczy wypełnić formularz.

