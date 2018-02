Foto: tvn24 Video: tvn24

Broniarz: nikogo nie można pociągnąć do odpowiedzialności za...

30.03. | W piątek strajkować będą szkoły we wszystkich 16 województwach, w większości od godziny 7.30 do 15.30 - poinformował w czwartek prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Jak dodał, nikt z uczestników protestu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, bo jest on legalny.

