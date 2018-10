Chcą informacji premiera w sprawie PLL LOT. Marszałek: wniosek bezprzedmiotowy

67 osób straciło pracę w LOT

- Dziś dyscyplinarnie 67 osób zostało zwolnionych, które to oświadczyły, że odmawiają przystąpienia do pracy z powodu przystąpienia do nielegalnego strajku, który trwa w LOT od czwartku - powiedział na konferencji prasowej prezes LOT.

