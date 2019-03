Rusza telefon zaufania dla osób wykorzystanych przez duchownych

Inicjatywa "Zranieni w Kościele" to telefon zaufania i środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Projekt został zainaugurowany na konferencji prasowej, która odbyła się w czwartek w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. - My, świeccy, również ponosimy odpowiedzialność za Kościół - mówił rzecznik tej inicjatywy, Zbigniew Nosowski.

Rzecznik inicjatywy "Zranieni w Kościele" Zbigniew Nosowski poinformował, że telefon przeznaczony dla osób, które same doświadczyły wykorzystywania seksualnego w Kościele oraz ich najbliższych będzie działał regularnie w każdy wtorek w godzinach 19-22. Dodał, że dzwonić mogą także osoby, dla których te grzechy Kościoła stały się zgorszeniem i nie potrafią sobie z tym poradzić.

Wyjaśnił, że pod numerem telefonu 800 280 900 będą dyżurować profesjonalni psychologowie z Pracowni Dialogu. - Wydaje nam się, że osoby, które zostały wykorzystane potrzebują miejsca, w którym zostaną wysłuchane. Chcemy im zaoferować rzetelną, kompetentną, życzliwą pomoc, informację i poradę. Chcemy wspierać je, żeby mogły później nawiązać bezpośredni kontakt ze specjalistami: psychologami, prawnikami czy duszpasterzami. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, będziemy też pomagać w zgłaszaniu przestępstwa do odpowiednich organów państwowych i kościelnych - zastrzegł.

Nosowski wyjaśnił, że dyżurujący pod telefonem specjaliści będą dysponowali bazą kontaktów do terapeutów, prawników, delegatów kościelnych oraz duszpasterzy. - Chcemy być instytucją pierwszego kontaktu, która pomaga dotrzeć do odpowiednich osób - zaznaczył. Dodał, że na początku dyżury będą pełnione przez trzy godziny w tygodniu. Jeśli okaże się to niewystarczające, być może w przyszłości liczba godzin zostanie zwiększona.

Podkreślił, że ten numer telefonu przeznaczony jest dla osób dorosłych. Osoby niepełnoletnie mogą dzwonić pod istniejący już telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.

"To nie tylko księża i biskupi, ale wspólnota wiernych"

Zdaniem prezesa KIK Jakuba Kiersnowskiego Kościół to "nie tylko księża i biskupi, ale wspólnota wiernych". - My, świeccy, również ponosimy odpowiedzialność za Kościół. Jako chrześcijanie mamy moralny obowiązek skierować nasze serca ku tym, którzy stanowią dziś o sumieniu Kościoła. Są to osoby skrzywdzone przemocą seksualną w Kościele - podkreślił.

Jak wyjaśnił, przemoc seksualna wobec dzieci jest złem szczególnym, bo dotyka najintymniejszej sfery życia w bardzo młodym wieku. - Przemoc seksualna wobec dzieci w Kościele jest złem, na które nie tylko nie możemy się zgodzić i wobec którego nie możemy pozostać obojętni. Musimy zadbać o osoby skrzywdzone, musimy zwrócić się w ich kierunku. Chcemy w tym miejscu nisko pokłonić się przed osobami skrzywdzonymi w sferze seksualnej i powiedzieć im, że zrobimy wszystko, aby im pomóc - zastrzegł.

"Będzie to rozmowa anonimowa"

Prezeska Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu Barbara Smolińska zaznaczyła, że celem inicjatywy jest "przyjęcie i wysłuchanie" pokrzywdzonych. - Będzie to rozmowa anonimowa - dzwoniący nie będzie musiał się przedstawiać, a telefon nie będzie nagrywany. Rozmowa będzie też bezpłatna bez względu na długość jej trwania - zapewniła. Dodała, że celem rozmowy jest także sprawienie, by osoby pokrzywdzone mogły "poczuć się przyjęte, wysłuchane przez osobę, która im wierzy, jest empatyczna i nieoceniająca".

Jak powiedziała członkini zarządu KIK Martyna Czaplińska, inicjatywę tworzą świeccy katolicy we współpracy m.in. z Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum oraz Fundacji "Dajemy dzieciom siłę". Zaznaczyła, że ma ona wsparcie również kard. Kazimierza Nycza oraz bpa Romualda Kamińskiego.

Dodała, że jednocześnie uruchomiona została strona www.zranieni.info, gdzie znajdą się informacje o partnerach inicjatywy.

Inicjatywa "Zranieni w Kościele" została powołana do życia wspólnie przez Klub Inteligencji Katolickiej, Laboratorium "Więzi" oraz Fundację Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu.