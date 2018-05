Rozlewisko i sygnały z nadajników. Szósty dzień poszukiwań w Zofiówce





W nocy ze środy na czwartek ratownicy kontynuowali akcję poszukiwań trzech górników zaginionych po sobotnim wstrząsie w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Kolejne informacje o postępach mają być podane około południa.

Jak powiedział w czwartek rano dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) w Katowicach, w nocy służby kopalni nie przekazały nadzorowi górniczemu żadnych informacji ma temat trwającej nieprzerwanie szósty dzień akcji.



Dzień wcześniej prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon sygnalizował, że być może do rana okaże się, czy ratownikom udało się przejść i spenetrować w wyrobisku rejon za rozlewiskiem, gdzie powinni być poszukiwani górnicy.

Nurkowie na miejscu

Ratownicy koncentrowali wysiłki we wschodniej części zniszczonego chodnika – jednym z dwóch odcinków, których nie udało się do tamtego czasu spenetrować. Po wstrząsie napływająca woda utworzyła w jego najniższym fragmencie sięgające stropu rozlewisko, za którym powinni być poszukiwani górnicy - dochodzą stamtąd sygnały z nadajników w ich lampach.



Po natknięciu się na rozlewisko sztab akcji zdecydował o równoległym prowadzeniu trzech działań: odpompowaniu wody z rozlewiska, podjęciu prób penetrowania go przez zastępy nurków oraz wykonaniu 100-metrowego odwiertu z innego miejsca do odcinka znajdującego się za rozlewiskiem.

Źródło: JSW SA Akcja ratunkowa w kopalni Zofiówka

W środę wieczorem prezes Ozon wyjaśniał, że nurkowie z KGHM Polska Miedź, którzy przyjechali do Zofiówki wraz ze sprzętem, nie byli jeszcze wówczas w stanie przecisnąć się z nim w tamten rejon, aby przy samym rozlewisku założyć bazę i później je przeszukać.

Dlatego należało wcześniej im to umożliwić, zwiększając prześwit dojścia i przedłużając lutniociąg doprowadzający powietrze.



Ratownicy zmierzali też do uruchomienia – być może około północy - systemu pomp, aby usunąć wodę ze zbiornika, przynajmniej częściowo.

Jej ilość szacowano na 300-400 metrów sześciennych, a czas odpompowania - na 8-10 godzin. Jeżeli poziom wody obniżyłby się wystarczająco, ratownicy mieli próbować wejść w dalszą część chodnika, za zbiornikiem.

Jednocześnie rozpoczynano wykonywanie stumetrowego odwiertu do miejsca, w którym przypuszczalnie są górnicy. Przez otwór można by opuścić kamerę i pożywienie. Do wieczora wywiercono już 20 m.

Do kopalni zgłosiły się różne firmy i instytucje, oferujące użycie w poszukiwaniach ich specjalistycznego wyposażenia. Wieczorem na miejsce dotarła ekipa Marynarki Wojennej z Gdyni ze sprzętem wykorzystywanym w penetracji podwodnych wraków. W sztabie akcji analizowano, czy mógłby on zostać użyty do działań w Zofiówce.



W wyniku sobotniego wstrząsu – najsilniejszego w historii tej kopalni – zginęło dwóch górników, których ciała ratownicy wydobyli w niedzielę. Dwaj inni, uratowani pracownicy, są w szpitalu, ich stan jest dobry. Poszukiwani są trzej pozostający pod ziemią górnicy.

Kopalnia Zofiówka jest w Jastrzębiu-Zdroju, w województwie śląskim