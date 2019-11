Śmiszek: będziemy dbali o interes Polaków, ale nie kosztem zawalenia gospodarki

Po prostu nie ma pieniędzy i rząd szuka ich w kieszeniach podatników - ocenił Krzysztof Śmiszek z Lewicy, komentując projekt poselski znoszący limit 30-krotności składek na ZUS i projekt rządowy podwyższający akcyzę na alkohol i wyroby tytoniowe. Pytany, czy jego ugrupowanie zagłosuje za zniesieniem limitu 30-krotności odparł, że Lewica "będzie dbała o interes Polaków, ale nie kosztem zawalenia gospodarki".

W środę posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy likwidujący od 2020 roku górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - tak zwanej 30-krotności ZUS. Według autorów projektu ma to przynieść dodatkowy wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 7,1 miliarda złotych.

Zmiany w składkach na ZUS. Kontrowersyjny projekt PiS już w Sejmie Posłowie Prawa i... czytaj dalej » Zniesienie tak zwanej 30-krotności założono w projekcie budżetu na 2020 rok. Premier Mateusz Morawiecki mówił wówczas o "zrównoważonym budżecie". Temu pomysłowi sprzeciwia się między innymi koalicjant PiS-u - Porozumienie z wicepremierem Jarosławem Gowinem na czele.

Z kolei w czwartek rząd przyjął w trybie obiegowym i wysłał do Sejmu projekt przewidujący podwyżkę stawek akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe o 10 procent.

"Kraina mlekiem i miodem płynąca przed wyborami była tylko ściemą"

- Po prostu nie ma pieniędzy i rząd szuka ich w kieszeniach podatników - stwierdził Krzysztof Śmiszek z Lewicy. Jego zdaniem "to pokazuje, że ta kraina mlekiem i miodem płynąca przed wyborami była tylko ściemą i mitem". Śmiszek był też pytany, czy jego ugrupowanie zagłosuje za ustawą likwidującą tak zwaną 30-krotność.

- Lewica będzie zawsze popierała dobre ustawy dla Polaków i Polek. Jesteśmy lewicą także socjalną, więc będziemy dbali o interes Polaków, ale nie kosztem zawalenia gospodarki - zadeklarował poseł.

Gawkowski: w sprawie 30-krotności klub Lewicy się nie podzieli

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski Gawkowski zapewnił, że w tej kwestii jego klub się nie podzieli. - Klub Lewicy jest spójny, ma jasne stanowisko. Rozpoczynamy w tej chwili dyskusję, jak będzie wyglądało ostatecznie głosowanie w tej sprawie - mówił Gawkowski.

"Mówienie o zrównoważonym budżecie to było jedno wielkie oszustwo" To jest projekt,... czytaj dalej » Ocenił, że w złożonym przez PiS projekcie jest "wiele braków". Wskazał, że nie poprzedziły go konsultacje społeczne i dodał, że Lewica taki proces właśnie rozpoczęła.



Gawkowski dodał, że proponowany projekt nie zawiera kwestii, które miałyby w przyszłości zabezpieczyć system emerytalny.

Polityk ocenił jednak, że propozycja PiS-u jest "pewnym wyrównywaniem szans". Uznał, iż "daje poczucie, że jeśli będziemy mieli więcej pieniędzy w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to będą większe szanse, że będziemy mogli powiększyć wynagrodzenia dla emerytów do 1600 złotych, o co wnioskowaliśmy."



Wyznał, że widzi korzyści z przyjęcia takiej ustawy. - Lewica mówiła jasno, że więcej pieniędzy w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych byłoby gwarancją lepszych emerytur, tych najniższych. 1600 złotych obywatelskiej emerytury, które zaproponowaliśmy, to jeden z projektów ustaw, które mówimy, że wniesiemy - przypomniał.

Jak zagłosuje Lewica w sprawie 30-krotności? Decyzja w poniedziałek

Lewica poprze projekt PiS w sprawie składek na ZUS? "Pod warunkiem" Będę namawiać do... czytaj dalej » W czwartek wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Marcelina Zawisza była pytana, czy zagłosuje za zniesieniem limitu 30-krotności składek na ZUS. Zaznaczyła, że posłowie Lewicy będą dyskutować na ten temat. - Ja osobiście będę namawiać do tego, żebyśmy zagłosowali "za" pod warunkiem, że będzie tam fragment o tym, że będzie obowiązywać emerytura maksymalna. To znaczy, z jednej strony uwalniamy składki, a z drugiej strony wprowadzamy emeryturę maksymalną. Będę namawiać, żeby klub przyjął takie zdanie - powiedziała Zawisza.

W piątek rzeczniczka Lewicy Anna-Maria Żukowska zapowiedziała, że posiedzenie klubu w tej sprawie odbędzie się w poniedziałek. - Wtedy będziemy mieli wspólne stanowisko. W tej chwili rozmawiamy z ekspertami, analizujemy, nie podjęliśmy jeszcze decyzji - powiedziała Żukowska.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej mówiła w czwartek w "Kropce nad i" w TVN24, że jeżeli przedstawiciele Lewicy poprą projekt, "to znaczy, że są nic niewarci". Dodała, że jej zdaniem będzie to oznaczało, iż Lewica "jest w PiS-ie". Wicemarszałek Sejmu podkreśliła, że wierzy, iż działacze Lewicy "pomyślą o Polsce za dziesięć, za piętnaście lat".

Oglądaj Wideo: tvn24 Co, jeśli Lewica zagłosuje za projektem PiS? Kidawa-Błońska: to znaczy, że są nic niewarci

"To są wszystko ruchy, które próbują ratować budżet przed kompletną klęską"

Powyborcze plany rządzących dotyczące budżetu komentowali też w piątek inni politycy. - Prawda wychodzi na jaw. Obietnice nigdy nie mogą być składane bez pokrycia. Mieliśmy zafałszowanie obrazu dotyczącego stanu budżetu państwa, naszych środków publicznych - stwierdził Bartosz Arłukowicz, europoseł Platformy Obywatelskiej.

Wskazywał, że "minął miesiąc od wyborów i już akcyza w górę, (zniesienie limitu - red.) 30-krotność ZUS". - To są wszystko ruchy, które próbują ratować budżet przed kompletną klęską - ocenił.

Dyscyplina w szeregach posłów Gowina. Bortniczuk: nie poprzemy projektu PiS To sprawa... czytaj dalej » - Jarosław Kaczyński nie patrzy na państwo z punktu widzenia gospodarczego, bezpieczeństwa finansowego Polek i Polaków. Patrzy z punktu widzenia propagandowego, a każda propaganda kiedyś się kończy i musi się przewrócić. Właśnie się przewraca - powiedział europoseł.

"My to rozumiemy, jest demokracja. Będziemy przekonywać naszych partnerów"

Jan Mosiński z PiS przekonywał, że "kwestia 30-krotności była zawarta w tym pakcie konwergencji, jest ujęta w projekcie budżetu, była przyjęta przez rząd, w tym przez wicepremiera Gowina". - Później powstały pewne rozbieżności. My to rozumiemy. Jest demokracja. Będziemy przekonywać naszych partnerów - zapowiedział poseł.

- Te pieniądze, które będą pochodziły ze składek, zasilą fundusz emerytalny, a nie będą przeznaczone na ratowanie budżetu - zaznaczył Mosiński.

Oglądaj Wideo: tvn24 Arłukowicz i Mosiński o zniesieniu limitu 30-krotności składek ZUS

30-krotność

Obecnie składki od pensji są pobierane tylko do momentu osiągnięcia 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Kiedy dochody w ciągu roku przekroczą tę granicę, od nadwyżki dochodów nie są już pobierane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W 2019 roku limit został oszacowany na około 143 tysiące złotych. Takie rozwiązanie powoduje, że około 350 tysięcy osób (najlepiej zarabiających) po osiągnięciu ustawowego limitu zaczyna dostawać wyższą pensję na rękę.