Bezzałogowy pojazd nawodny (USV), znaleziony w środę przez załogę kutra rybackiego Jas-61 z Jastarni, to Hammerhead z wyposażenia kanadyjskiej fregaty rakietowej HMCS Charlottetown. Był wykorzystywany podczas wrześniowych ćwiczeń NATO.

Rzecznik prasowy Morskich Wojsk Atlantyckich (Maritime Forces Atlantic) Kanadyjskiej Królewskiej Marynarki Wojennej, porucznik Linda Coleman poinformowała, że HMCS Charlottetown jest obecnie na wodach europejskich w ramach operacji Reassurance, rozpoczętej po rosyjskiej agresji na Ukrainie i mającej zapewnić bezpieczeństwo krajom regionu.

Znaleziony przez polskich rybaków Hammerhead był wykorzystywany podczas wspólnych ćwiczeń NATO, Northern Coast 2017 (NOCO 17), które odbyły się na Bałtyku we wrześniu tego roku.



- Northern Coast to coroczne ćwiczenia, które odbywają się na Bałtyku od 2007 r. W tym roku uczestniczyły w nich wojska 16 krajów. Wszyscy brali udział w różnych symulacjach szkoleniowych, które miały na celu zwiększenie zdolności reagowania na obecne i przyszłe wyzwania dla bezpieczeństwa w strefie przybrzeżnej i na morzu - sprecyzowała Coleman.



Dodała, że pojazdy "Hammerhead są typowym celem stosowanym w szkoleniach z użyciem broni". - Ich wykorzystanie jest cennym doświadczeniem dla naszej marynarki i dla załóg okrętów sojuszniczych podczas wspólnych ćwiczeń - zauważyła porucznik.

Ćwiczenia NATO

We wrześniowej operacji na Bałtyku ćwiczono umiejętności obrony przed rakietami powietrze-woda, scenariusze z celami pozahoryzontalnymi, obronę przed okrętami podwodnymi i szybkimi przybrzeżnymi jednostkami. Coleman wyjaśniła, że takie cele jak Hammerhead są – po ostrzale – albo podejmowane z powierzchni morza, albo zatapiane.



- Zatopienie tego konkretnego Hammerheada zostało potwierdzone przez HMCS Charlottetown w polskiej strefie strzelania jeszcze przed zakończeniem ćwiczeń - dodała.



Pojazdy Hammerhead USV-T produkowane są przez amerykańską firmę Meggitt Training Systems we współpracy z kanadyjską AF Theriault & Son Ltd.



Kanadyjska Królewska Marynarka Wojenna rutynowo prowadzi ćwiczenia z udziałem krajów sojuszniczych, tak na wodach kanadyjskich, jak i na całym świecie. - NATO jest jednym z najdłuższych i najtrwalszych partnerstw Kanady i Kanadyjska Królewska Marynarka Wojenna realizuje swoje zobowiązanie do wspólnego działania z sojusznikami z NATO i społecznością międzynarodową dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa - oświadczyła Coleman.



Wyjaśniła też, że wykorzystywane we wrześniowych ćwiczeniach scenariusze były "fikcyjne, ale realistyczne" i miały na celu "zarówno zwiększenie umiejętności operacyjnych marynarzy, jak i umiejętności krytycznego myślenia dowódców oddziałów". - Takie ćwiczenia jak NOCO 17 wzmacniają zdolność NATO i krajów sojuszniczych do łączenia międzynarodowych środków w celu skutecznego prowadzenia połączonych operacji morskich - podkreśliła Coleman.

Ślady po kulach

Na pojazd wyglądający jak niewielka, około 5-metrowa, szybka łódź motorowa natrafiła w środę załoga kutra rybackiego Jas-61. Obiekt nosił liczne ślady – najprawdopodobniej po kulach. Pojazd wpadł w rybackie sieci w czasie połowów prowadzonych na Zatoce Gdańskiej kilka mil morskich od brzegu.



Znalezisko zostało odholowane do macierzystego portu kutra - do Jastarni, gdzie wyładowano je na brzeg. Rybacy powiadomili o nim Urząd Morski w Gdyni, a także inne służby i Marynarkę Wojenną.