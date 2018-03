Bici, poniżani, zmuszani do prostytucji - co najmniej kilkudziesięciu chłopców z Polski padło ofiarą handlarzy ludźmi. Mieli legalnie pracować w Niemczech, ale trafili do agencji towarzyskiej dla homoseksualistów w Essen. Grupa, która werbowała i wywoziła chłopców za granicę, przez kilkanaście lat działała w Polsce. Reporterzy "Superwizjera" dotarli do organizatorów tego procederu, którzy do dziś nie ponieśli żadnej kary. Wysłuchali także wstrząsających relacji ofiar. Reportaż "Zmuszeni do męskiej prostytucji" Łukasza Frątczaka i Marcina Rybaka w sobotę w "Superwizjerze" o godzinie 20 w TVN24.