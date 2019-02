Prezes PiS robi porządki. Macierewicz zachował "księstwo", Jurgiel na cenzurowanym

Znaczna część decyzji o roszadach wśród szefów lokalnych struktur PiS zapadła już w listopadzie, ale były trzymane w tajemnicy. Funkcję szefa PiS w Piotrkowie miał stracić Antoni Macierewicz, ale decyzja w ostatniej chwili się zmieniła - dowiedział się portal tvn24.pl. - Lepiej, by miał swoje "księstwo" - słyszymy w PiS.

Decyzje o zmianach na stanowiskach prezesów zarządów okręgowych, czyli regionalnych szefów partii, ogłosił w tym tygodniu Krzysztof Sobolewski, który jako szef Komitetu Wykonawczego PiS odpowiada za struktury partii w całym kraju. "Upada mit uczciwości i skromności". Opozycja zawiadamia prokuraturę w sprawie Kaczyńskiego Platforma... czytaj dalej »

Oficjalnym powodem zmian jest upływ kadencji zarządów niektórych okręgów. Nieoficjalnie można usłyszeć znacznie więcej. Według informacji tvn24.pl ze źródeł zbliżonych do Nowogrodzkiej, decyzje były podjęte znacznie wcześniej, ale PiS zwlekało z ich ogłoszeniem.

- Większość decyzji zapadła jeszcze w listopadzie, ale niektóre się ważyły do końca – mówi tvn24.pl prominentny polityk PiS.

- Liczyły się wyniki osiągnięte w wyborach samorządowych, ale też inne względy, jak konflikty w partii – tłumaczy nasz drugi rozmówca.

"Macierewicz do odstrzału"

Zdaniem naszych źródeł, wśród polityków, którzy mieli stracić fotel szefa okręgu był Antoni Macierewicz. Były minister obrony kieruje strukturami PiS w okręgu piotrkowskim (woj. łódzkie).

- Wiadomo, że pozycja Macierewicza w ostatnich miesiącach jest wyjątkowo słaba. W takiej sytuacji to normalne, że niektórzy próbowali wpłynąć na prezesa, by go wymienił - mówi poseł PiS.

Według naszych informacji, decyzja o odsunięciu byłego szefa MON zapadła w ostatnich tygodniach.

Polityk zbliżony do Macierewicza: - Był zaskoczony, że pozostał. Pozycje ma równie słabą jak Adam Lipiński (wiceprezes PiS, którego pozycja osłabła – red). Macierewicz też nadaje się do odstrzału. Macierewicz wyszedł przed szereg. Wbrew linii partii Antoni... czytaj dalej »

Skąd ta zmiana decyzji? - Odbieranie Antoniemu funkcji nie miało sensu. Odebrałby to jako atak. Lepiej, by miał swoje "księstwo" i miał się czym zajmować – przekonuje prominentny polityk PiS.

- PiS nie wyrzuci Antoniego. Nieprzypadkowo jest cały czas wiceprezesem partii. Jest nie do zastąpienia po prawej stronie. Nikt tak nie trafia do tych starych babć – dodaje polityk bliski Macierewiczowi.

"Jurgiel podpadł, bo za dużo mówił"

Największym echem w PiS odbiła się dymisja Krzysztofa Jurgiela, który był szefem PiS w Białymstoku przez ostatnie dziewięć lat i toczył walkę o wpływy w regionie z wiceszefem MSWiA Jarosławem Zielińskim. Jurgiela zastąpił mało znany poseł Dariusz Piontkowski.

- Jurgiel podpadł, bo za dużo mówił. Zarówno publicznie, jak i prywatnie. Nie pogodził się, że stracił fotel ministra (rolnictwa i rozwoju wsi - red.). Nie można było powołać Zielińskiego, bo to by pogorszyło relacje między nimi – zauważa polityk bliski Nowogrodzkiej.

Krzysztof Jurgiel podał się do dymisji z funkcji ministra rolnictwa w czerwcu 2018 r., oficjalnie z powodów osobistych.

"On jest martwym polem". Dlaczego odszedł Jurgiel Pan eksminister... czytaj dalej » Sam Jurgiel, którego poprosiliśmy o komentarz, podkreślił, że z rządu odszedł "na własną prośbę" i nie przypomina sobie wypowiedzi, w których by wyrażał "niezadowolenie z tego powodu". Polityk zaznaczył, że 18 listopada zeszłego roku skończyła się kadencja władz okręgowych PIS woj. podlaskiego w tym szefa okręgu, a on sam został wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego PiS i "realizuje zadania” w zespole rolnym partii.

- Przed nami wybory. Pan prezes powołał posła Piontkowskiego, wieloletniego działacza PC i PiS na prezesa okręgu. To jest jego decyzja. Osobiście prowadziłem 15 kampanii wyborczych - dodał Jurgiel.

Zgodnie z ogłoszonymi w tym tygodniu decyzjami, w Gdańsku posła Janusza Śniadka zastąpił szef sejmowej komisji śledczej ds. VAT poseł Marcin Horała. Wojciech Jasiński, były prezes PKN Orlen, będzie kierować okręgiem w Płocku a rzeczniczka PiS Beata Mazurek pokieruje okręgami PiS w Chełmie oraz w Białej Podlaskiej.