Pociągi przestaną trąbić przed wybranymi przejazdami

Mieszkańcy domagali się pociągu, stanęli przed sądem

05.12| Najpierw walczyli o to, by pociągi na trasie Lubin-Legnica-Wrocław zatrzymywały się na stacjach w ich miejscowościach, a teraz stanęli za to przed sądem. W Lubinie rozpoczął się proces 21 osób obwinionych między innymi o blokowanie torowiska. Wnioski do sądu skierowała policja. - To jest śmieszne. W ogóle nie czuję się winny - mówi jeden z obwinionych.

