Przyśpieszone posiedzenie Sejmu. Posłowie będą głosować w nocy

Posłowie mieli zebrać się w piątek, ale tego posiedzenia jednak nie będzie. Zaplanowany blok głosowań przesunięto na czwartkowy wieczór. Posłowie zostaną w Sejmie do późnej nocy. Mają przegłosować między innymi ustawę o obniżeniu uposażeń dla parlamentarzystów. W związku z tym w przyśpieszonym tempie zwołano Komisję Regulaminową, która nie odbyła się, bo z powodu informacyjnego chaosu zabrakło kworum.

Według zmienionego harmonogramu pierwsza tura głosowań trwa od godziny 16.30 do 18.30. Kolejna, która pierwotnie miała odbyć się w piątek, zacznie się o 21 i potrwa do godziny 23.

Posłowie przegłosują między innymi ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która zakłada obniżenie uposażeń posłów o 20 procent. Takie przyspieszenie głosowania pozwoli przyjąć ustawę na dodatkowym posiedzeniu Senatu, już w najbliższy wtorek.

Sejm zajmie się pensjami posłów. Mają zarabiać mniej We wtorek Sejm... czytaj dalej » Sejm uzupełnił też czwartkowy porządek obrad o punkt dotyczący rządowego projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Przyśpieszenie głosowań powoduje, że dzisiejsze posiedzenie Sejmu będzie ostatnim w maju. Następne odbędzie się 5 czerwca.

Spóźnione SMS-y, zabrakło kworum

W związku ze zmianą harmonogramu, według którego posłowie będą głosować w wieczornym bloku nad ustawą o obniżeniu uposażeń, musi odbyć się posiedzenie Komisji Regulaminowej, która rozpatrzy ostatnie poprawki do ustawy. Posiedzenie zaplanowano na godzinę 16.10, ale posłowie, którzy mieli wziąć w nim udział, poinformowali w mediach społecznościowych, że wiadomości SMS-owe o terminie posiedzenia dostali o godzinie 16.11.

W związku z tym, że nie zebrało się kworum, komisja została odwołana. Zdecydowano o kolejnym jej posiedzeniu, zaplanowanym na godzinę 18.45, po pierwszym bloku sejmowych głosowań.



Właśnie zaczyna się nadzwyczajna komisja Regulaminowa ws. uposażeń. Informacje o jej zwołaniu dostaliśmy SMS-em o 16:11 a początek zaplanowano na 16:10 ... Gdzie #pis tak się śpieszy ? pic.twitter.com/UpUhEF5xIp — Krzysztof Truskolaski (@KTruskolaski) 10 maja 2018



Komisja Regulaminowa w sprawie obniżenia pensji parlamentarzystów odwołana!!!



Nie przyszli i brakło kworum pic.twitter.com/ZCtorGjudn — Witold Zembaczyński (@WZembaczynski) 10 maja 2018

Obniżenie uposażeń i centralne lotnisko

Projekt zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, zakłada obniżenie parlamentarzystom uposażenia o 20 procent. Projekt poparła komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych. Do projektu wprowadzono dwie poprawki, dotyczące zmiany terminu wejścia w życie nowych przepisów.

Cięcie pensji samorządowców. "To psucie państwa" Średnio o 20... czytaj dalej » Zgodnie z projektem wpływy budżetu państwa z tytułu zmniejszenia poselskich i senatorskich wynagrodzeń mają zwiększyć się w skali roku o około 13 milionów złotych. "Projekt ustawy jest związany ze społecznymi oczekiwaniami dotyczącymi wynagrodzeń posłów i senatorów" - podkreślono w uzasadnieniu. Poselskie uposażenia po zmianach będzie wynosiło ok. 8 tys. zł oraz ok. 2 tys. złotych diety.

Posłowie mają też debatować nad rządowym projektem ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 milionów pasażerów rocznie, a docelowo nawet około 100 milionów. Port ma powstać na terenie około 3000 hektarów. Na lokalizację portu wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów.