"Znałem Go z widzenia. Jestem wstrząśnięty". Prezydent pożegnał Polaka, ofiarę zamachowca

Polak, który został postrzelony przez zamachowca w Strasburgu, zmarł w niedzielę wieczorem. "Znałem Go z widzenia. Jestem wstrząśnięty. Nie zdawałem sobie sprawy, że to właśnie On został śmiertelnie ranny chroniąc innych ludzi" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Kondolencje złożyli również przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, gdzie pracował zmarły. Według relacji świadków, na które powoływały się media, Polak z kilkoma znajomymi miał nie dopuścić, by uzbrojony zamachowiec wszedł do jednego z klubów.

Zmarł Polak ranny w zamachu w Strasburgu Nie żyje 36-letni... czytaj dalej » O śmierci mieszkającego w Strasburgu 36-letniego Polaka poinformował w niedzielę jego brat. "Mój brat nas opuścił. Dziękuję wszystkim za waszą miłość i siłę, którą mu dawaliście" - napisał na Facebooku. To piąta ofiara śmiertelna zamachu w Strasburgu.

"Cześć Jego Pamięci!"

Zmarłego Polaka pożegnał wpisem na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

"Pracował w PE i znałem Go z widzenia. Jestem wstrząśnięty. Nie zdawałem sobie sprawy, że to właśnie On został śmiertelnie ranny chroniąc innych ludzi" - napisał prezydent.

"Cześć Jego Pamięci! RiP [spoczywaj w pokoju - red.]" - dodał Andrzej Duda.



Wczoraj w szpitalu w Strasburgu zmarł Bartosz Niedzielski. Piąta Ofiara śmiertelna zamachu z 11.12. Pracował w PE i znałem Go z widzenia. Jestem wstrząśnięty. Nie zdawałem sobie sprawy, że to właśnie On został śmiertelnie ranny chroniąc innych ludzi. Cześć Jego Pamięci! RiP — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 16 grudnia 2018

Kondolencje najbliższej rodzinie zmarłego przekazało również Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Składamy najszczersze wyrazy współczucia dla najbliższej rodziny zmarłego Polaka w Strasburgu. Łączymy się w bólu po stracie" - napisało MSZ.



Składamy najszczersze wyrazy współczucia dla najbliższej rodziny zmarłego Polaka w #Strasburg.



Łączymy się w bólu po stracie. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) 16 grudnia 2018

Kondolencje z Parlamentu Europejskiego

Zmarłego pożegnał również przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. "Niech spoczywa w pokoju" - napisał. "Walczmy z terroryzmem aż do zwycięstwa" - zaznaczył.



E’morto anche Barto Pedro Orent-Niedzielski ,il giornalista franco - polacco ferito a Strasburgo insieme ad #AntonioMegalizzi . Riposi in pace. Combattiamo il terrorismo fino alla vittoria ! — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) 16 grudnia 2018

"Obrońcy naszych praw i wartości, obywatele świata, a przede wszystkim ci, którzy przekazywali prawdę. Nie zapomnimy o nich" - dodał z kolei Jaume Duch, rzecznik prasowy Parlamentu Europejskiego, wspominając także dziennikarza Antonio Megalizziego, który zginął w zamachu.



Antonio Megalizzi and Barto Pedro Orent-Niedzielski, two journalists victims of the terrorist attack in Strasbourg. Both profoundly Europeans, defenders of our rights and values, citizens of the world and above all tellers of the truth. We won’t forget them. pic.twitter.com/Yvx57U3ZaY — Jaume Duch (@jduch) 16 grudnia 2018

Dramat podczas jarmarku bożonarodzeniowego

We wtorek 29-letni Cherif Chekatt, który urodził się w Strasburgu w rodzinie algierskiej, strzelał do ludzi w pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego. Podczas ataku życie straciły trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych, w tym Polak. Czwarta osoba zmarła w piątek z powodu odniesionych ran.

Chekatt był notowany w tak zwanej kartotece "S", co oznacza, że mógł stanowić "zagrożenie terrorystyczne". Śledczy od początku skłaniali się ku wersji, że atak miał podłoże terrorystyczne. W czwartek wieczorem francuska policja zlokalizowała go i zastrzeliła.

Polak próbował powstrzymać zamachowca

"Nie widzisz okrucieństw, które popełniają?". Ojciec zamachowca ze Strasburga o rozmowie z synem Ojciec... czytaj dalej » Zmarły w niedzielę Polak pochodził z Katowic, a od 20 lat mieszkał w Strasburgu.

Dziennikarze "Gazety Wyborczej" rozmawiali ze znajomym zmarłego Polaka, Bogusławem Bojczukiem.

- Bartka wszyscy w Strasburgu znali, wszędzie było go pełno. Dwadzieścia lat temu przyjechał do Strasburga z Katowic z mamą. Współpracował z Parlamentem Europejskim, był tam przewodnikiem. Oprowadzał wycieczki po mieście. Pracował jako dziennikarz w lokalnych mediach, tańczył w zespole, śpiewał w chórze, organizował Festiwal Komiksu. Był aktywną osobą, otwartą na nowe pomysły, znajomości - wspominał mężczyzna cytowany przez "Wyborczą".

W dniu zamachu Polak miał udać się na koncert do jednego z klubów. Według relacji świadków, na których powoływała się "Gazeta", wspólnie z kilkoma znajomymi miał nie dopuścić, by zamachowiec wszedł do środka.

Ciężko ranny Polak przez kilka dni przebywał w szpitalu w śpiączce. Zmarł w niedzielę. W czasie ataku miał być w towarzystwie swojego włoskiego przyjaciela Megalizziego, który także został postrzelony przez terrorystę i zmarł w piątek.