"Ze stadionów piractwo przeniosło się do cyberprzestrzeni". Za walkę z nim dostali Złote Blachy





Przyczynili się do przerwania nielegalnego udostępniania telewizji satelitarnej, wykryli piratów programów komputerowych i fonograficznych - dostali za to Złote Blachy. W środę w Komendzie Głównej Policji w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród przyznawanych policjantom za zasługi w zwalczaniu piractwa muzycznego, telewizyjnego i komputerowego.

Złote Blachy przyznawane przez Koalicję Antypiracką, w skład której wchodzą producenci audio-wideo, fonograficzni oraz nadawcy telewizyjni, zostały wręczone po raz 19. To honorowe nagrody Koalicji Antypirackiej przyznawane co roku jednostkom policji w uznaniu zasług w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej i obronie praw autorskich.

Uhonorowani funkcjonariusze

W tym roku Złote Blachy otrzymali przedstawiciele czterech jednostek policji.

Wydział do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej w Krakowie oraz Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zostały uhonorowane za szczególne osiągnięcia w zwalczaniu nielegalnego udostępniania sygnału telewizyjnego. Krakowscy funkcjonariusze przyczynili się do przerwania nielegalnego udostępniania za pośrednictwem internetu kart abonenckich płatnych platform satelitarnych. Była to największa do tej pory tego typu akcja.



Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII zostali wyróżnieni Złotymi Blachami za szczególne zaangażowanie w wykrywanie przestępstw naruszenia praw autorskich do programów komputerowych. Natomiast policjantów z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie wyróżniono za rozpoznanie w dziedzinie piractwa fonograficznego i jego związków z nielegalną dystrybucją sygnału telewizyjnego.

Złote Blachy dla policjantów walczących z piractwem w cyberprzestrzeni

"Ze stadionów piractwo przeniosło się do cyberprzestrzeni"

Pełnomocnik Związku Producentów Audio-Video Marek Staszewski przypomniał, że kiedy przed 19 laty po raz pierwszy wręczano Złote Blachy, piraci sprzedawali swoje produkty na stadionach i bazarach. - Ze stadionów piractwo przeniosło się do cyberprzestrzeni - powiedział.



Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha pogratulował uhonorowanym funkcjonariuszom. Podkreślił, że zwalczanie piractwa w sieci jest coraz trudniejsze i wymaga od policjantów coraz bardziej specjalistycznej wiedzy oraz zaangażowania.



Prezes stowarzyszenia Sygnał zrzeszającego firmy medialne i telekomunikacyjne Teresa Wierzbowska poinformowała, że każdego roku branża traci w wyniku piractwa około trzy miliardy złotych. Podkreśliła, że z deklaracji polskich konsumentów wynika, iż rocznie wydają na treści i programy dystrybuowane w internecie w nielegalny sposób około 900 milionów złotych.