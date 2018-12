"Usprawiedliwia bandytów", "wstyd". Komentarze do słów Ziobry o pobiciu Kwaśniaka

Video: TVN24 BiS

Babilon o kolejnych aferach wokół KNF

8.12 | - Mamy do czynienia z kolejną instytucją, która jest absolutnie ważną i kluczową, ze względu na to, że (KNF) czuwa nad bezpieczeństwem finansów Polaków. Afera z panem Chrzanowskim, przykrywana innymi aferami, nie pomaga tej instytucji. Ludzie się już w tych wszystkich aferach gubią - powiedziała w "Babilonie" TVN24 BiS Agnieszka Ścigaj z Kukiz'15. Joanna Mucha z Platformy Obywatelskiej oceniła, że były wiceszef KNF Wojciech Kwaśniak będzie "spersonifikowaną niegodziwością PiS-u". - (Kwaśniak), który walczył z najgorszymi patologiami w SKOK-owskim systemie, prawie zatłuczony przez bandytę i w tej chwili aresztowany ewidentnie w celu politycznym - stwierdziła Mucha. - Człowiek z takim dorobkiem na urzędzie stawiłby się na wezwanie prokuratury natychmiast w każdym miejscu, o każdym czasie. To jest dodatkowa dolegliwość, która ma wprowadzić w stan niepewności - skomentowała profesor Danuta Waniek z SLD. Natomiast Beata Bielińska-Jacewicz z Prawicy Rzeczypospolitej zwróciła uwagę, że "kiedyś w przestrzeni publicznej funkcjonowało coś takiego jak zawód zaufania publicznego". - Czy my możemy mówić o czymś takim, gdy dwóch z trzech prezesów Komisji Nadzoru Finansowego ma postawione zarzuty - zastanawiała się Bielińska-Jacewicz.

