Opinia rzecznika TSUE "sprowadza się do obrony patologii w polskim sądownictwie"

Sędzia Igor Tuleya o wezwaniu przez rzecznika dyscyplinarnego

13.12 | - Jak każde wezwanie od rzecznika, brzmi to dosyć enigmatyczne - oceniał w środę skierowane do niego pismo sędzia Igor Tuleya. Jak mówił, "chodzi o eksces orzecznicy w związku z, prawdopodobnie, zadaniem pytania prejudycjalnego". - Co to jest eksces orzeczniczy i jak to rozumieć, nie wiem - oświadczył sędzia.

