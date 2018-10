Ziobro o handlarzach dopalaczami: nie możemy mieć żadnej litości

- Handlarze dopalaczami nie są bezkarni, także ci działający w internecie – podkreślił we wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, informując o zatrzymaniu pięciu osób. Zaapelował do rodziców, by rozmawiali z nastolatkami o zagrożeniach, jakie niosą dopalacze.

Minister na wtorkowej konferencji prasowej stwierdził, że "handlarze dopalaczami, sprzedający je w internecie, stwarzają pozory bezpieczeństwa transakcji dla kupujących i dają młodym ludziom nadzieję, że przeżyją chwilę euforii, a przeżywają tragiczne chwile ogromnego cierpienia, bólu, dolegliwości, zakończonych zgonem".

Dopalacze na równi z narkotykami. Prezydent podpisał ustawę Prezydent Andrzej... czytaj dalej » Poinformował, że "prokuratura wspólnie z policją zatrzymała we wtorek pięć osób celem przedstawienia zarzutów handlu dopalaczami oraz narażenia zdrowia i życia konkretnych ludzi na niebezpieczeństwo, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej". - Jeden z zatrzymanych to człowiek z kryminalną przeszłością (…). Według ustaleń śledczych był mózgiem grupy – wskazał.

Ziobro ocenił, że ludzie ci działali przez internet, więc skutki ich działań, "jeszcze mogą dalej trwać", bo kupić dopalacze mogły osoby nieświadome zagrożenia.

- Chciałbym gorąco zaapelować, nie tylko do młodych, ale także do rodziców, którzy mają dorastających nastolatków, by przeprowadzili z nimi rozmowy. Zwrócili uwagę na ogromne niebezpieczeństwo – powiedział minister.

"Będą zmiany w prawie karnym"

- Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które nabrało ogromnego rozmachu, wielkiej skali sprzedaży i zdobywania ogromnych pieniędzy przez zorganizowane grupy przestępcze, które działają w Polsce. W tej chwili można powiedzieć, że mamy udokumentowane przypadki już prawie 20 śmierci w większości młodych ludzi, którzy zmarli w wyniku działania tych grup przestępczych – powiedział minister podczas konferencji.

Specjalna grupa policyjna ma zająć się "handlarzami śmiercią" To jest śmierć,... czytaj dalej » W związku z tym Ziobro zapowiedział "zmiany w prawie karnym, abyśmy mogli jeszcze surowiej, bardziej bezwzględnie rozprawiać się z handlarzami dopalaczami". - Nie możemy pozwolić na to, aby ktoś dla zysku, dla chęci zdobycia kolejnych pieniędzy był gotów narażać ludzkie zdrowie, życie, a nawet (...) powodować śmierć niewinnych, często nieświadomych konsekwencji zażycia tych środków ludzi – podkreślił.

- My robimy to, co do nas należy – prowadzimy intensywne śledztwa, wyłapujemy tych bandytów, będziemy domagać się wobec nich bardzo wysokich kar – podkreślił. Wskazał też na jednostki przystosowane do walki z "tą najgroźniejszą przestępczością". Zaznaczył, że te jednostki "wspólnie z jednostkami policji koncentrują się na działaniach mających na celu złapać, zatrzymać i pociągnąć do odpowiedzialności i konsekwencji handlarzy śmierci". - Wobec nich nie możemy mieć żadnej litości, musimy być bezwzględni i traktować ich niezwykle twardo – dodał.

Zaostrzone przepisy

Od 21 sierpnia obowiązują przepisy, które m.in. zakładają penalizację posiadania dopalaczy. Za posiadanie ich znacznych ilości grozi do trzech lat więzienia, a za handel nimi nawet do 12 lat. Nowelizacja ustawy wprowadziła nowe mechanizmy, które wykorzystują prawo karne przeciwko producentom i sprzedawcom nowych substancji psychoaktywnych. Osoby sprzedające dopalacze są traktowane tak samo jak sprzedające narkotyki.



Eksperci podnoszą, że dopalacze to nie tylko problem ludzi młodych. Ofiarami coraz częściej padają dorośli. Na podstawie obserwacji objawów, z jakimi zatruci dopalaczami trafiają do szpitali, toksykolodzy podejrzewają, że na nielegalnym rynku pojawiły się substancje o bardzo niebezpiecznym działaniu, powodujące m.in. przedłużające się objawy niewydolności oddechowej.