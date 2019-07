Wybuch gazu, pożar w mieszkaniu i kobieta z atakiem serca "na tle stresowym"

Wybuch gazu był prawdopodobną przyczyną pożaru w jednym z wieżowców w Zielonej Górze. W zdarzeniu, do którego doszło w środę wieczorem, nikt nie zginął. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala. - Na miejscu okazało się, że jest pacjentka, która ma zawał serca, do którego najprawdopodobniej doszło na tle stresowym całej tej sytuacji - wyjaśnił Robert Górski z pogotowia ratunkowego. Kobieta została przetransportowana do szpitala.