"Widziałem policjanta biegnącego do mężczyzny z pistoletem w ręku"





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Policyjny pościg za kierowcą Forda w Zielonej Górze

Zielonogórscy policjanci we wtorek ścigali ulicami miasta kierowcę forda. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, a uciekając, wykonywał niebezpieczne manewry – jechał pod prąd i był bliski spowodowania kilku kolizji. Pościg zakończył się na jednym z przystanków przy alei Konstytucji 3 Maja.

We wtorek około godziny 18 jeden z patroli policyjnych próbował zatrzymać mężczyznę do kontroli dokumentów na ulicy kard. Wyszyńskiego w Zielonej Górze.

- Widziałem policjanta biegnącego do mężczyzny z pistoletem w ręku, a on mimo to wskoczył do samochodu, wycofał i uderzył w kiosk, i uciekł – opowiadał w rozmowie z TVN24 pan Leszek, świadek zdarzenia.

"Szybka akcja, policjant nawet nie zdążył strzelić"

Policyjny pościg za pijanym kierowcą Przekroczył... czytaj dalej » Policjanci ruszyli w pościg za uciekinierem i poinformowali o sytuacji pobliskie patrole. Mężczyzna kierując fordem Mondeo stwarzał duże zagrożenie na drodze – wykonywał niebezpieczne manewry. Świadkowie mówią, że przez jakiś czas jechał autem pod prąd.

Przy alei Konstytucji 3 Maja zamierzał zawrócić, ale w porę wjechał w niego policyjny radiowóz, uniemożliwiając uciekającemu dalsze ruchy.

- To była szybka akcja. Policjant nawet nie zdążył strzelić - stwierdził świadek zdarzenia.

Podinspektor Małgorzata Barska, rzeczniczka policji w Zielonej Górze, cytowana przez "Gazetę Lubuską", powiedziała, że mężczyzna został zatrzymany. Był trzeźwy, ale został przewieziony do szpitala na badania pod kątem narkotyków.