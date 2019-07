Platforma poparła zerowy PIT dla młodych. "Głosowaliśmy za, ale to nie jest dobry pomysł"

Zagłosowaliśmy za zerowym PIT-em dla osób do 26. roku życia, ale to jest program dedykowany jednej określonej grupie społecznej - tłumaczyła w "Faktach po Faktach" posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna. - Planujemy obniżenie podatku PIT dla wszystkich do 17 procent - zapewniła Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS.

Zerowy PIT dla młodych coraz bliżej. Opozycja mówi o "dzieleniu Polaków" Sejm uchwalił... czytaj dalej » Według przyjętej w czwartek przez Sejm ustawy, zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia. Dochody takich osób będą zwolnione z PIT do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł. Za ustawą głosowało 419 posłów, przeciw było czterech, nikt nie wstrzymał się od głosu.

- Zagłosowaliśmy za tym zerowym PIT-em, ale to jest program dedykowany jednej określonej grupie społecznej - podkreśliła posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna. - Jak ktoś ma 27 lat i nie daj Boże nie ma jeszcze dzieci, a takich ludzi jest bardzo wielu, to już z tego programu nie skorzysta. A jak ktoś jest młodym, kreatywnym przedsiębiorcą, to z tego programu też nie skorzysta - zauważyła.

- Głosowaliśmy za, ale to nie jest dobry pomysł - oceniła. Dodał, że on "wyklucza".

Posłanka PiS: projekt kierowany do młodych ludzi, koniec kropka

Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS, zapytana, czy błędem jest to, iż ustawa wyklucza młodych ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą, odparła, że "kwestia osób młodych czy starych, prowadzących od wielu lat działalność gospodarczą, to jest zupełnie inna przestrzeń".

- Zresztą też planujemy obniżenie podatku, jeśli chodzi o PIT, dla wszystkich do 17 procent - dodała. Zaznaczyła, że przyjęty w czwartek projekt wprowadzający zerowy PIT "był kierowany do młodych ludzi, koniec kropka".

- Dlaczego nie działalność gospodarcza? Tłumaczę, bo jestem w stanie to zrozumieć. Wyobrażam sobie, że często przez ten okres do 26. roku życia istniałoby prawdopodobieństwo (...), że działalność gospodarcza prowadzona byłaby nie (po to), żeby rozwijać firmę - mówiła posłanka PiS.

Pytana, co z osobami pracującymi na umowach o dzieło, odpowiedziała, że nie są w tej chwili objęte ustawą.

Przyznała, że być może warto o tym podyskutować.